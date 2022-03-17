Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi - Son Dakika
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Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi

17.03.2022 18:38
Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi

İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ı sahnede buluşturan "Sırça" oyununun mart ayı biletleri tükendi.

İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Güven Murat Akpınar'ı bir araya getiren Sırça, uzun zamandır beklenen isimleri etkileyici bir oyunla aynı sahnede buluşturuyor. İbrahim Çiçek'in yönetmenliğini, BKM, Craft ve IdPro'nun ise yapımcılığını üstlendiği Sırça, anıların duygu yüklü kırılganlığını hassasiyetle sahneye taşırken, duygusal ve gerçek dışı taraflarını iddialı performanslarla 22 Mart Salı günü ilk kez seyirciyle buluşacak.

Provaları son hızla devam eden oyunun Mart ayı biletleri tükendi. Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek oyunun Nisan ayı biletleri de satışta.

"HER AN KIRABİLİR İNSANLARIN HİKAYESİ"

20. yüzyılın en büyük tiyatro yazarlarından olarak bilinen Tennessee Williams'ın ABD çapında tanınmasını sağlayan ilk eserinden Hira Tekindor tarafından çevrilen ve İbrahim Çiçek tarafından yönetilen Sırça, 22 Mart'ta Maximum Uniq Hall'de prömiyerini yapıyor. Sırça'nın uygulayıcı yapımcılığını Duygu Bayram, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostümünü Nihal Kaplangı, müziklerini Ömer Sarıgedik'in yaptığı oyunun fotoğraflarını ise Ayşegül Karacan çekti.

"AMA UMUT HEP VAR, ONU BİLİYORUZ!"

Seni bırakıp giden bir eşin ardından çocuklarına sıkı sıkıya tutunmak ve gülümsemek mi doğru olan?

Ya da sinemaların, barların, sokakların ışıklarında gözlerini sonsuz bir yanılsamaya mı açmak? Mesela her gece evden çıkıp; bütün dertlerin, sıkışmışlıkların, olmamış hayallerin acısını sokaklarda çıkarmak?

Bu değilse evinde oturup dünyadaki her şeyden korkmak ve sırça oyuncaklarına sığınmak mı olması gereken?

Bilmiyoruz…

Ama umut hep var onu biliyoruz.

Oyunun diğer sahnelenecek tarihleri ise şöyle:

6 Nisan Çarşamba 21: 00

9 Nisan Cumartesi 21: 00

Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi
Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi
Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi

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Güven Murat Akpınar, İpek Bilgin, Aslı Enver, 22 Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlüleri Buluşturan 'Sırça'ya Büyük İlgi! Biletleri Tükendi - Son Dakika


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