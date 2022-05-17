Usta isim Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı: Kıvanç Tatlıtuğ, benim için bir numara - Son Dakika
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Usta isim Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı: Kıvanç Tatlıtuğ, benim için bir numara

17.05.2022 18:32

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço, en beğendiği oyuncunun Kıvanç Tatlıtuğ olduğu açıkladı. Alço, "Bir numara benim için Kıvanç, oyunculuğu, karakteri on numara. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, TMB Tv'de Kadir Balık ve Dora Ercan Altınbaşak'ın sunduğu Mevzu Ne isimli programa konuk oldu. Sinema filmleri ve televizyon dizilerine ilişkin konuşan Alço, beğendiği oyuncuların başında ise Kıvanç Tatlıtuğ'un geldiğini ifade etti.

"KIVANÇ, OYUNCULUĞU, KARAKTERİ ON NUMARA"

Sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk sinemasının usta isimlerinden Nuri Alço, "Ben sinemayı seviyorum, sinema kalıcı, diziler geçici. Tabi güzel dizi oyuncuları var yeni nesilde, bunların içinde bir numara benim için Kıvanç, oyunculuğu, karakteri on numara. Hiç unutmuyorum, Ekrem Bora'nın cenazesinde evine gittiğim zaman bana kapıyı açan o oldu, gördüğüm zaman şaşırdım. Ne güzel bir şey, bugün psikopatı da oynuyor, salon adamını da oynuyor her şeyi denedi, hepsinde de başarılı. Diğerlerinin çoğuna bakıyorsun ses tonu yok, yok böyle bir şey" ifadelerini kullandı.

Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı: Kıvanç Tatlıtuğ, benim için bir numara
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Usta isim Nuri Alço en beğendiği oyuncuyu açıkladı: Kıvanç Tatlıtuğ, benim için bir numara - Son Dakika


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