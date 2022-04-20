Usta Oyuncu Devrim Özder Akın Yunus Emre'yi Canlandırıyor - Son Dakika

Yunus Emre, ölümünün 700. yıldönümünde tiyatro sahnesinde hayat buluyor. Usta oyuncu Devrim Özder Akın şu sıralar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Senfoni Orkestrasının iş birliğiyle düzenlenen ve tasavvuf müziğinin klasik batı müziği ile harmanlandığı gösterilerinde canlandırdığı halk ozanımız Yunus Emre performansıyla beğeni topluyor.

Tiyatro sahnesinden kamera önüne

Televizyon kariyerine Kanal D de yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile başlayan karizmatik oyuncu 10 yıldır aralıksız yer aldığı tiyatro oyunlarından sonra kendini kamera önünde buldu. Sonrasında Umutsuz Ev Kadınları, Arkadaşlar İyidir ve Payitaht Abdülhamit adlı dizilerde rol aldı. 2017 yılında kamera karşısına geçtiği Fox'ta ekrana gelen Kadın dizisinde Musa Demir karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu ayrıca Devrim Arabaları, İki İyi Çocuk ve Bağlılık Hasan adlı sinema filmlerinde izleyici karşısına çıktı.

Pandemi nedeniyle uzun süre ara veren ve Nisan ayı sonunda seyirci ile tekrar buluşacak olan Maskeliler adlı oyununun müjdesini de veren usta oyuncu Devrim Özder Akın, Yunus Emre konserlerinin yanı sıra Beşinci Frank adlı oyunuyla da seyirciyle buluşuyor.