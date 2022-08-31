Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

31.08.2022 08:58
Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı

"Usta Şarkılar" projesinde yer alan birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendiren Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, konser sonrası sahneden inerken düştü.

"Usta Şarkılar" projesinde yer alan birbirinden değerli eserleri kendine has yorumuyla seslendiren Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, konser sonrası sahneden inerken düştü. Hastaneye kaldırılan ünlü popçunun, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikte, deniz kenarına kurulan sahnenin etrafını konserden saatler öncesi dolduran Emre Kaya hayranları, onu alkış tufanı ve tezahüratlarla karşıladı.

Türk tarihine altın harflerle yazılan 30 Ağustos Zaferi ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen Balık Festivali coşkusunu doya doya yaşatan sanatçı, sahnede adeta fırtına gibi esti. İzleyicileriyle sohbetleri, bitmek bilmeyen enerjisi ve sahne performansıyla büyük hayranlık uyandıran ünlü popçu, Karamürsellilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Seslendirdiği her esere eşlik eden yoğun kalabalık ve gösterilen sevgi seli karşısında coştukça coşan ünlü popçu Emre Kaya, konser bitiminde sahneden koşar adımlarla inerken, aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon sorunu nedeniyle düştü.

Korumalar ve görevliler tarafından kaldırılıp, omuzda aracına taşınan ünlü sanatçı İstanbul Acıbadem Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sol bacağı ve sağ omzuna müdahale edilen ünlü popçunun menajeri Gizem Demir, sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu, düşmenin aşırı yorgunluğa bağlı oluşan tansiyon probleminden kaynaklandığını bildirdi. Demir, "Bu talihsiz olay nedeniyle bizleri arayan, soran, hastaneye gelen ve geçmiş olsun mesajları gönderen tüm Emre Kaya sevenleri ve hayranlarına teşekkür ediyoruz. Şükürler olsun ki korkulacak bir durum söz konusu değil" dedi.

2022'nin en çok konser veren sanatçıları arasında yer alan ünlü popçunun yaşadığı talihsiz kaza, "Emre Kaya göze mi geldi?" şeklinde yorumlandı. - KOCAELİ

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Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Ünlü Popçu Sahneden Düştü! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Emre Kaya konser bitiminde düştü, hastaneye kaldırıldı Emre Kaya konser bitiminde düştü, hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emre Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sahneden düşen Emre Kaya hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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