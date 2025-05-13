Uzak Şehir'de Şok Anlar - Son Dakika
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Uzak Şehir'de Şok Anlar

Uzak Şehir\'de Şok Anlar

Alya konağın kapısını yakarak Sadakat'e rest çekti, Cihan'dan duygu dolu itiraflar geldi.

13.05.2025 13:20
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KANAL D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi olduğu gibi milyonları ekrana kilitledi. Sadakat Hanım'ın kovduğu Alya'nın bu durumu kabul etmeyip konağın kapısını yakarak içeri girdiği anlar bölüme damgasını vurdu. Alevlerin arasından içeri giren Alya'nın, 'Burası benim de konağım' sözleriyle Sadakat'e rest çektiği anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

'KONAĞI YAKMANI BEKLİYORDUM'

Alya'nın konağın kapısını yakması ve Cihan'ın planlı bir şekilde cezaevine girmesiyle heyecanının arttığı Uzak Şehir'de, gerilimli havayı yine Alya ve Cihan dağıttı. Cezaevindeki buluşmada Cihan'ın esprileriyle başlayan flörtleşme ekran başındakileri adeta mest etti. Cihan'ın Alya'ya söylediği, "Ben konağın tamamını yakmanı bekliyordum. Sadece kapıyı yaktığın için teşekkür ederim. Senin niyetin Alboraların başına falan mı geçmek?" sözleri dizinin fanları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

CİHAN, ALYA'YA AÇILDI

Cihan'ın konakta 'Düşlerde Sevdim Seni' şarkısı eşliğinde, "Söyleyemediğin iki kelime, dünyanın en ağır yüküne dönüşüyor" diyerek adeta Alya'ya ilan-ı aşk ettiği anlarda romantizm tavan yaptı. Cihan'ın, "Olur da bir gün düşersem beni sen kaldır. Sen kaldır ki bir daha yıkılmayayım" cümlesi hem Alya'yı hem de ekran karşısındakileri duygulandırdı. Bölümün finalinde Halis'in Fikriye'yi vurmasıyla Alya'nın gözyaşları izleyenlerin gözyaşlarına karıştı.

YILIN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Sadece pazartesi akşamlarının değil, yılın en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, reytinglerde derbiler ve milli maçlarla yarışmaya devam ediyor. Fenomen dizi, son bölümüyle tüm kategorilerde yine uzak ara zirvede yer aldı. Tüm Kişiler'de 17,01 izlenme oranı ve 45,60 izlenme payıyla ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olan yapım, AB izleyici kategorisinde 12,82 izlenme ve 36,64 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 15,79 izlenme ve yüzde 43,15 izlenme payı elde etti.

AyNa Yapım imzalı 'Uzak Şehir' pazartesi akşamları yeni bölümleriyle Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir'de Şok Anlar - Son Dakika

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