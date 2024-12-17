Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi

Geniş Video İzle

Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Cihan Albora yengesiyle evlendi. Reytinglerde birinci olan dizideki bu gelişme sosyal medyada da gündem oldu.

17.12.2024 11:48  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi önemli isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisinin son bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi

Alya ile uzun uzun konuşan Cihan, evlilik kararını yineledi. Cihan, düğün haberini ailesi ile de paylaşarak "Alya ile evleniyoruz. Davul yok, zurna yok, halay yok, sadece nikah... Tüm Albora'yı bu evliliğe inandırmak zorundayız" dedi.

KARDEŞİNİN MEZARINA GİTTİ

Cihan, nikah öncesi Alya ve Deniz'i de alıp kardeşi Boran'ın mezarına gitti. Kocasına karşı kendini mahcup hisseden Alya, Cihan'dan Boran'ın taktığı yüzüğü çıkarmasını istedi.

"KEYFİNDEN EVLENMEDİ"

Dizide Cihan'ın yengesiyle evlenmesi olay olurken seyirciler bundan sonra ne olacağını merak etti. Bu sahnelerle ilgili "Önemli olan şimdi saçmalamaması", "Keyfinden evlenmedi", "Çok saçma" yorumları yapıldı.

Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi

Popüler kültür, Uzak Şehir, Televizyon, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Ferhat gibi boş ve anlamsız dizi 33 8 Yanıtla
  • ferhat eser:
    mükemmel dizi tebrikler heyecan biran olsun düşmüyor 9 29 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    Ahlak sıfır böyle bir şey olur mu ya topluma böyle bir şey nasıl izletiyorsunuz Allah belanızı versin her şeyi normalleştirdiniz 30 5 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    adamlar resmen doğuluları ırz düşmanı gjbj gösteriyor 21 7 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    ossruq ferhad 11 11 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    adamlarda bu tarz şeyler çok normal 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:30 Özgür Özel’in Esad çıkışları oyları eritti İşte son anketten çıkan sonuç Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
21:13 Ömer Çelik, Esad’ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı Ömer Çelik, Esad'ın devrilmesinin arka planını canlı yayında açıkladı
21:11 Ünlü iş insanı Bebek’teki yalısında ölü bulundu Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
20:52 Netanyahu bir kez daha Suriye’ye gitti, Savunma Bakanı’nın verdiği mesaj dikkat çekti Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
09:11 Maçı kazanan Galatasaray’dan TFF’ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler Maçı kazanan Galatasaray'dan TFF'ye olay suçlama: Kim bilir kimlere söz verdiler
08:43 Top çıktı mı, çıkmadı mı İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar Top çıktı mı, çıkmadı mı? İşte Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran pozisyona yapılan yorumlar
08:21 ABD: Oldukça zor bir konu olan PKKYPG’ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz ABD: Oldukça zor bir konu olan PKK/YPG'ye ilişkin Türkiye ile görüşüyoruz
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
06:51 Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor Konut ve otomobil satışında yeni dönem başlıyor
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 21:51:58. #1.12#
SON DAKİKA: Uzak Şehir dizisine damga vuran sahne: Cihan, yengesiyle evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.