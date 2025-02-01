Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor - Son Dakika
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Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor

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Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir'e yeni bir karakter geliyor. Kanada'dan gelen Doktor Uğur karakterini başarılı oyuncu Anıl İlter canlandıracak.

01.02.2025 15:35  Güncelleme: 15:53
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Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir'e Kanada'dan bir doktor geliyor. Doktor Uğur'u kimin canlandıracağı merak ediliyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, role sevilen oyuncu Anıl İlter hayat verecek. Geçen sezon Gaddar dizisinde seyirci karşısına çıkan İlter'in hayat vereceği Uğur, Cihan Albora'yla (Ozan Akbaba) rakip olacak.

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KADROSU

Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi oyuncular eşlik ediyor.

Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor

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Son Dakika Magazin Uzak Şehir dizisine yeni karakter geliyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Byaydin Yeniden:
    ülke bitmiş millet aç yakında iç savaş cıkacak yapılan habere bak 3 4 Yanıtla
  • Ali :
    Bir dizi daha. Bikmadinizmi. Su dizi sektörüne sinirlama getirilmeli 1 3 Yanıtla
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