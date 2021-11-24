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Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor - Son Dakika

Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor

24.11.2021 08:03

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir tedavi gören oyuncu Canan Ergüder, setlere geri dönüyor. Oğlum dizisinin kadrosunda yer alacak olan Ergüder, Pedagog Demet karakterini canladıracak.

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan ve rol aldığı Menajerimi Ara dizisine veda etmek zorunda kalan Canan Ergüder, aylar sonra 'Oğlum' dizisiyle setlere geri dönüyor.

PEDAGOG DEMET'İ OYNAYACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ay Yapım imzalı dizide dar gelirli bir ailenin 6 yaşındaki oğlu Kaan ve maddi durumu iyi olan başka bir ailenin 12 yaşındaki bilgisayar oyunu düşkünü oğlu Cem'in dramatik hikayesi anlatılacak. Dizinin aynı zamanda anlatıcısı olan Pedagog Demet'ini Canan Ergüder canlandıracak.

Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisinin kadrosuna dahil oldu

"TOPARLANMA SÜRECİNDEYİM"

Geçtiğimiz haftalarda sağlık durumu hakkında konuşan Ergüder, "Gayet iyiyim, toparlıyorum. Zor bir süreçti... Tedavim bitmek üzere. Kemoterapim bitti, radyoterapim de bitmek üzere" demişti.

Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor

Canan Ergüder, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor - Son Dakika Magazin


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