Valeron Bodrum'da - Son Dakika
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Valeron Bodrum'da

25.07.2022 21:06
Valeron Bodrum'da

Scorpios'un global endüstriye kazandırdığı ve son yıllarda müziği ile büyük bir kitleyi kendi hikayesine ortak eden Valeron yaz sezonu boyunca Galia Bodrum'da!

Ege kıyılarının dokusunu barındıran; yerel enstrümanların ve doğaçlamaların ustaca harmanlandığı performanslarının ilkinde Valeron 27 Temmuz'da Galia'da sizlerle.

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Kaynak: Snob Magazin

Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Valeron Bodrum'da - Son Dakika

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