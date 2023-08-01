Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü - Son Dakika
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Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü

01.08.2023 10:44

Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenen Zhanna Samsonova, açlıktan yaşamını yitirdi. Sosyal medya fenomeni olan Samsonova, Sri Lanka gezisinde tedavi görmesi için evine gönderildi ancak geri döndü. Arkadaşı, onu tedavi olmaya ikna ettiğini ancak başarılı olamadığını söyledi. Samsonova'nın son dört yıldır tamamen çiğ vegan bir diyet uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği belirtiliyor. Ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Zhanna Samsonova, Güneydoğu Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu açlıktan öldü. Ailesi, Samsonova'nın 21 Temmuz'da açlıktan yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü

Sosyal medya platformlarında vegan beslenmeyi savunarak binlerce insanı bu beslenme şekline ikna eden ve milyonlarca izleyiciye ulaşan Zhanna D'Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni Güneydoğu Asya turu sırasında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü

Bir arkadaşının yaptığı açıklamada Samsonova'nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü

Arkadaşı, "Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı" ifadesini kullandı.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü

Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova'nın son dört yıldır tamamen çiğ vegan bir diyet uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü

Samsonova'nın annesi kızının ölümünü kolera benzeri bir enfeksiyonla ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadı.

Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü
Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü
YORUMLAR (3)
  • Serdar gr: CANAN KARATAYI DİNLESEYDİ Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır
  • can ok: En güzel şey et kırmızı et beyaz et ve balik eti yenmez mi Cevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
  • commenter: Hayvansal ürünlerin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk saolsun Cevap Yaz 25 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Vegan sosyal medya fenomeni Zhanna Samsonova açlıktan öldü - Son Dakika


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