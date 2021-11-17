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Yalancı'da finalde nefesler tutuldu! - Son Dakika

Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!

17.11.2021 12:31
Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!

Show TV'nin Süreç Film imzalı dizisi Yalancı'nın dün akşam ekrana gelen bölümünde Arif, tüm gerçekleri öğrendi. Arif'in Mehmet Emir'e silah doğrulttuğu final sahnesinde nefesler tutuldu.

Başrollerini Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin paylaştığı Yalancı dizisi Liar adlı yapımdan ekranlara uyarlanmıştı.

YALANCI FİNAL KARARI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizi 10. bölümde final yapacak. Ekip bugün 10. bölümü çekmek için yeniden sete çıkacak. Final haberini ardından dizinin başrol ekibinden ve yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.

DÜN YAYINLANAN BÖLÜMDE

Yalancı'nın dün akşam yayınlanan 9. bölümünde Mehmet Emir, Yasemin'i kaçırdı ve Deniz'i Yasemin'le tehdit ederek zorla yemeğe çıkardı. Deniz ve Mehmet Emir'in yemekte fotoğrafları sosyal medyaya sızdı. Görüntüleri gören Canan, gerçekleri Arif'ten daha fazla saklayamadı. Arif, öğrendiklerinden sonra Mehmet Emir'e silah doğrulttu.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi?

Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

Yalancı'da finalde nefesler tutuldu!

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Yalancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalancı'da finalde nefesler tutuldu! - Son Dakika Magazin


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