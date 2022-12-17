Yalı Çapkını'na damga vuran öpüşme sahnesi! Dizi kendi reyting rekorunu kırdı - Son Dakika
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Yalı Çapkını'na damga vuran öpüşme sahnesi! Dizi kendi reyting rekorunu kırdı

17.12.2022 12:39
Yalı Çapkını'na damga vuran öpüşme sahnesi! Dizi kendi reyting rekorunu kırdı

Yalı Çapkını dizisinin dün akşam yayınlanan bölümüne Ferit ve Seyran çiftinin öpüşmesi damga vurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan öpüşme sahnesi, dizinin total reyting sıralamasında rekor kırdı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 13. bölümle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Seyran, kendisini ve ailesini bırakıp yurtdışına gitme kararı alan eşi Ferit'le öpüştü. İkilinin sahnesi ise sosyal medya olay yarattı.

SEYRAN, FERİT'İ DURDURMAK İÇİN ÖPTÜ

Dizide eşinin aldattığı ortaya çıktığı için dedesinden yediği tokat üzerine evi terk eden Ferit, Pelin'e gitti ve ona ertesi gün Amerika'ya gideceğini söyledi. Kazım da Suna ve Seyran'ı kendi evlerine götürdü. Pelin'den Ferit'in Amerika'ya gideceğini öğrenen Seyran onu durdurmak için havaalanına gitti. Seyran, Ferit'in gidişini engellemek için onu öptü.

Yalı Çapkını'na damga vuran öpüşme sahnesi! Dizi kendi reyting rekorunu kırdı

ÖPÜŞME SAHNESİ REKOR KIRDI

İkilinin dizideki öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide sahne bir de rekor getirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, öpüşme sahnesi izlenme rekoru kırdı ve dizinin total reytingi ilk kez 15'e yaklaştı. Dizinin son bölümü Total'de 14.62, AB'de 11.43, ABC1'de ise 13.08 reytingle tüm kategorilerde birinci oldu.

Yalı Çapkını'na damga vuran öpüşme sahnesi! Dizi kendi reyting rekorunu kırdı
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Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'na damga vuran öpüşme sahnesi! Dizi kendi reyting rekorunu kırdı - Son Dakika


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