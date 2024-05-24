Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor - Son Dakika
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Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor

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Sezon finali yapmaya hazırlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Emre Altuğ, veda ediyor. Yeni bölüm fragmanında kaçırılan Orhan Korhan, babasını kurşunlardan korumak isterken vuruluyor.

24.05.2024 08:17
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Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ ve Gözde Kansu gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'nda beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncularından Emre Altuğ, senaryo gereği kadrodan ayrılıyor.

BABASINI KURTARIRKEN VURULUYOR

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını'nın bugün yayınlanacak 71. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Fragmanda Emre Altuğ'un oynadığı Orhan Korhan kaçırılıyor. İşkence edilen ve kanlar içinde kalan Orhan, babası ve oğlu tarafından kurtarılıyor. Babasına ateş edildiğini gören Orhan, önüne atlıyor ve kurşunun hedefi olarak yere yığılıyor. İlk bölümden beri kadroda yer alan Emre Altuğ, senaryo gereği ölerek diziye veda ediyor.

Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor
Yalı Çapkını\'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor

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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'nda beklenmedik ayrılık! Emre Altuğ veda ediyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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