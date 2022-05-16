Yargı'da dün akşam neler oldu? Yekta'nın arabasında görülen Serdar ne yapacak? - Son Dakika

Başrolünde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in yer aldığı Yargı dizisinde Ilgaz ve Ceylin'in yoluna çıkan engel sadece ölüm tehlikesi değildir, Zafer'in ölümünün gölgesi hala üstlerindedir.

YARGI DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ceylin zaten karmakarışık olan hayatı ve duygularının yanında bir de ölüm tehlikesi altında olduğunun farkında bile değildir. Ilgaz ise hiçbir yere sığamamaktadır. O da Ceylin'in içerisinde bulunduğu tehlikeyi sezmenin bir adım uzağındadır. Acaba Ilgaz ve Ceylin bu bıçak sırtı durumdan kurtulabilecekler midir?

Yekta Tilmen adliyenin önünde Pars Savcı tarafından neredeyse suç üstü yakalanmıştır. Ne zamandır "tanık" olarak aranılan Serdar'ın bir anda Yekta'nın arabasından çıkması, şimdiye kadar kurulan tüm oyunun seyrini değiştirecektir. Serdar'ın konuşmasıyla birlikte Zafer'in öldürülmesi vakasında beklenmedik, sürpriz birliktelikler ortaya çıkaracaktır.