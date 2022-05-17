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Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber! - Son Dakika
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Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber!

17.05.2022 14:49
Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber!

Yasak Elma dizisinde 'Yıldız' karakterini canlandıran Eda Ece, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Güzel oyuncu, yaşadığı rahatsızlığı açıkladı. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'den bir kez daha ayrılan oyuncu Eda Ece, önceki gün City's Nişantaşı'ndaydı.

"SES TELLERİMDEN RAHATSIZLANDIM"

Tanınmamak için şapka ve güneş gözlüğüyle kendisini kamufle eden Ece, kendisine yöneltilen sorulara "Ses tellerimden rahatsızlandım. O yüzden doktora geldim. Bugün konuşamayacağım" diyerek hızlı adımlarla aracına bindi.

Eda Ece, özel hayatıyla ilgili gelen soruları yanıtsız bıraktı.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece (d. 20 Haziran 1990, İstanbul), Türk oyuncudur. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür.

2011 yılında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisindeki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. TRT 1'de yayınlanmakta olan Beni Böyle Sev dizisinin yeni sezonunda Zeyno karakteriyle diziye dahil olmuştur.

2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı.

Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı. Günümüzde Yasak Elma dizisinin başrolüdür.

Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber!
Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber!
Yasak Elma'nın Yıldızından Kötü Haber!

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Buğrahan Tuncer, Basketbolcu, Nişantaşı, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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