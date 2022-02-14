Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirecektir.

Son bölümde Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz.