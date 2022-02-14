Üye Girişi
Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi? - Son Dakika

Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi?

14.02.2022 14:41

FOX'un sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma'da bu hafta hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya geliyor.

YASAK ELMA'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Çağatay ile Ender'in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan'a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız'ı bir araya getirecektir.

Son bölümde Çağatay Ender'in teklifi karşısında şaşırmış olsa da, kimseyle anlaşma yapmaya yanaşmaz. Herkes için kilit isim olan Sami'nin oğlu Ekin'e herkes kendi yöntemleriyle ulaşmaya çalışır. Kumru ne yaparsa yapsın, Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşmasına mani olamaz.

YORUMLAR
500

Yasak Elma, Fox, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi? - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
14:29 THY'den istifa etti Hindistan kaptı: İlker Aycı, Air India'nın yeni CEO'su
14:27 Survivor'un eski yarışmacısının annesi, Acun Ilıcalı'ya isyan etti: Benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı
10:39 "Altınlarını getir dua ederek çoğaltalım" dediler, inandı! Oğlunun 100 gram altınını dolandırıcılara kaptırdı
13:31 Saçlarını yaptırmaya gitmişlerdi! Kurşunlandılar
14:25 Eski Adalet Bakanı, bakanlığın yorgunluğunu köy hayatıyla atıyor: Patates közlerken görüntülendi
14:18 Ali Koç Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı! Samandıra'da yeni tesis çalışmaları başladı
14:17 Adnan Oktar'ın eski kedicikleriydi! İngiliz basınına konuştular: İstismar edildik, hapsedildik, anestezisiz ameliyata bile zorlandık!
14:06 Zabıtalar KDV denetiminde! Vatandaşları uyardılar: Kasa ile etiket arasındaki farka dikkat edin, satış fişinde yüzde 1'i görün!
14:04 Ece Erken sosyal medyadan eşine seslendi: Kardeş dediklerin kalleş çıktılar be aşkım!
13:57 AK Partili Bülent Turan: Döviz nasıl durmuşsa, benzer adımlar enflasyonda da atıldığında bunu karşılığını göreceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 14:55:13. #1.11#
SON DAKİKA: Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Kumru hamile olduğunu söyleyecek mi? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement