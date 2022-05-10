Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı? - Son Dakika

Dün akşam Yasak Elma dizisine Kumru ve Ekin'in evliliği damga vurdu. Doğan'ın büyük şok yaşadığı olayda Yıldız, aralarını düzeltmek için elinden geleni yapacak.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ekin'in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin'i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir. Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken Çağatay, Doğan'ın gerçek yüzünü Yıldız'a göstermek ister. Kumru ve Ekin'in evliliği Doğan'ın tüm planlarını bozdu.