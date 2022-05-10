Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı? - Son Dakika
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Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı?

10.05.2022 09:00
Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı?

Dün akşam 141. bölümle izleyici karşısın çıkan Yasak Elma dizisinde Çağatay'ın, Doğan için söyledikleri Yıldız'ın aklını bulandırmaya yetti. Yıldız başta Çağatay'a inanmasa da, yaşanan olaylar Yıldız'ı etki altında bıraktı.

Dün akşam Yasak Elma dizisine Kumru ve Ekin'in evliliği damga vurdu. Doğan'ın büyük şok yaşadığı olayda Yıldız, aralarını düzeltmek için elinden geleni yapacak.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Ekin'in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin'i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir. Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken Çağatay, Doğan'ın gerçek yüzünü Yıldız'a göstermek ister. Kumru ve Ekin'in evliliği Doğan'ın tüm planlarını bozdu.

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Yasak Elma, Eda Ece, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekin ve Kumru, Doğan'a hayatının şokunu nasıl yaşattı? - Son Dakika


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