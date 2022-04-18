Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu? - Son Dakika

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, entrika dolu bölümleriyle devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fenomen dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Kumru ve Ekin evlenme kararı alırlar. Akşam yemeğe gelen Ekin ve Doğan'ın gergin halleri tüm akşamı mahveder. Kumru'nun hayal ettiği gibi geçmeyen yemekte Ekin ve Doğan, sözlü olarak tartışmaya başladı. Akşamın sonunda babasıyla kavga eden Kumru evi terk eder. Bununla kalmayan ve Kumru'yu bulmak için Ekin'in evine giden Doğan, kavga etmeye başlar. Doğan, Ekin'in darbeleriyle yere yığılır ve kafasını merdivenlere çarpar.