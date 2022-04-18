Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu? - Son Dakika
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Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?

18.04.2022 14:35

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda. Dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünde Doğan'ın Ekin'in evine geldiği ve aralarında kavga çıktığı görüldü. Ekin'in yumruk darbeleriyle yere yığılan Doğan, başını merdivenlere çarptı.

Yönetmenliğini Elif Turgay ve Ece Erdek Koçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı Yasak Elma, entrika dolu bölümleriyle devam ediyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fenomen dizinin yayınlanacak yeni bölümünde, Kumru ve Ekin evlenme kararı alırlar. Akşam yemeğe gelen Ekin ve Doğan'ın gergin halleri tüm akşamı mahveder. Kumru'nun hayal ettiği gibi geçmeyen yemekte Ekin ve Doğan, sözlü olarak tartışmaya başladı. Akşamın sonunda babasıyla kavga eden Kumru evi terk eder. Bununla kalmayan ve Kumru'yu bulmak için Ekin'in evine giden Doğan, kavga etmeye başlar. Doğan, Ekin'in darbeleriyle yere yığılır ve kafasını merdivenlere çarpar.

Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu?
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Yasak Elma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Doğan ölüyor mu? - Son Dakika


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