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Yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Büyük bir tören istemiyorum - Son Dakika

Yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Büyük bir tören istemiyorum

24.01.2022 10:58

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle herkesi yasa boğan sanatçının daha önce yaptığı bir açıklamada "Büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum" vasiyetinde bulunduğu öğrenildi.

Sayısız projede yer alan başarısıyla adından söz ettiren 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ölüm haberi başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu. Girik'in daha önce yaptığı bir açıklamadaki vasiyeti de yeniden gündeme geldi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SONUCU ÖLDÜ

Usta sanatçının vefat ettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.

Hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Öldüğümde tören istemiyorum

"ÖLDÜĞÜMDE BÜYÜK BİR UĞURLAMA VE TÖREN İSTEMİYORUM"

Girik, 2019 yılında Posta'ya verdiği röportajda "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti. Ölümünün ardından nasıl bir cenaze töreni istediğinden bahseden usta oyuncu, "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Fatma Girik, Vefat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Büyük bir tören istemiyorum - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yaşamını yitiren Fatma Girik'in cenazesiyle ilgili vasiyeti ortaya çıktı: Büyük bir tören istemiyorum - Son Dakika
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