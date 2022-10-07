Yaşar İpek..."YANGIN" ÇIKTI - Son Dakika
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Yaşar İpek..."YANGIN" ÇIKTI

07.10.2022 20:38
Yaşar İpek..."YANGIN" ÇIKTI

Arabesk pop müziğin başarılı ismi Yaşar İpek, yeni şarkısı “Yangın”ı Avrupa Müzik markasıyla 7 Ekim’de yayında.

Sözü ve müziği Tugay Gökcan, düzenlemesi Osman Çetin imzası bulunan şarkıda bağlama ve keman ezgileri dikkat çekiyor. Emre Kıral'ın mix & mastering'ini üstlendiği şarkının kapak tasarımı Alper Erişir'e ait. Yaşar yeni şarkısının video klibi için ise Onur Oğuz yönetmenliğinde kamera karşına geçti.

Geçtiğimiz aylarda Türk halk müziğinin sevilen ismi Elif Buse Doğan ile birlikte yeniden yorumladığı "Bir Alo De" adlı şarkısıyla dinleyicilerin beğenisini toplayan Yaşar İpek, yepyeni şarkısı "Yangın" ile üretmeye devam ediyor.

Yaşar İpek'in Pop-Arabesk müzik türündeki "Yangın" isimli yeni single'ı tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı.

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Kaynak: Magazinkolik

Osman Çetin, Yaşar İpek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaşar İpek...'YANGIN' ÇIKTI - Son Dakika

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