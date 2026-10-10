Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı - Son Dakika
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Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Çimen karakteriyle tanınan Selin Türkmen, yeni projesindeki rolüyle dikkat çekti. Exxen'de yayınlanan Karma dizisinin ikinci sezon kadrosuna katılan oyuncu, bu kez bir direk dansçısını canlandırdı. Türkmen'in dizideki direk dansı sahnesi izleyicilerden çok sayıda yorum aldı.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde canlandırdığı 'Çimen' karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Selin Türkmen, projenin sezon finali yapmasıyla birlikte ekibe veda etmişti. Başarılı oyuncu, dijital platform Exxen'de yayınlanan "Karma" dizisindeki sahneleriyle yeniden gündeme geldi.

EXXEN'İN "KARMA" DİZİSİNE DAHİL OLDU

Sessiz sedasız ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nin ardından yeni projesiyle izleyici karşısına çıkan Türkmen, Karma dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Yapımda bir direk dansçısına hayat veren ünlü oyuncu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

DİREK DANSI SAHNESİNE YORUM YAĞDI

Dizide yer aldığı direk dansı sahnesi kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan Selin Türkmen'in bu iddialı performansı ve cesur rolü, takipçilerinden ve dizi severlerden çok sayıda yorum ve beğeni topladı.

Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı
Kızılcık ŞerbetiSelin TürkmenMagazinExxenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    Şöyle saçma sapan diziler gençlere teşhircilik, çıplaklık, zorbalık, kavga ve daha ne kadar pislik varsa içten içe millete izletiyorlar, sonra okulda şiddet olunca nöbetçi öğretmen yok mu, bu ülkede RTÜK, denetleme kurumları ve SPK da çalışan kişiler sanırım yatarak para kazanıyor. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez Mehmet Gelmez:
    laik likte herşey sebes anladinizmi halkım buna ödüller alkışlar cesur kadın diyecekler ve alkidlayacaklar aile bakanı uyan uyan neler yapıyorlar evlerin icinene kadar giriyor bakan günaydın 0 1 Yanıtla
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