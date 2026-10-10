Selin Türkmen yeni dizisinde sınırları zorladı

Behlül Kaçar:

Şöyle saçma sapan diziler gençlere teşhircilik, çıplaklık, zorbalık, kavga ve daha ne kadar pislik varsa içten içe millete izletiyorlar, sonra okulda şiddet olunca nöbetçi öğretmen yok mu, bu ülkede RTÜK, denetleme kurumları ve SPK da çalışan kişiler sanırım yatarak para kazanıyor.