Yeni Gazino Maslak'ta Selami Şahin ve Burcu Güneş Gecesi

Sahneye çıkmadan önce basın mensupları ile bir araya gelen Selami Şahin, oğlu Lider Şahin'in sosyal medya hesabından duyurduğu yeni düetleri hakkında şu sözleri söyledi, "Oğlum kendi bestesini yapıyor. Ben arkadaşıma balık ısmarlamam, balık tutmasını öğretirim. Her şeyi kendisi yapıyor, kendisi çalışıyor. Bir tek okumalarda gidip yanında oluyorum. Çok güzel bir şarkı geliyor. Benim de yeni albümüm yolda. Yepyeni beş altı şarkı hazırlığındayım. Umarım en kısa zamanda tüm sevenlerim ile albümü paylaşacağım."

"Kadın kıyafetiyle değil zekasıyla konuşulmalı"

Röportajın devamında sahne kıyafetleri ile ilgili gelen soruya Burcu Güneş şu yanıtı verdi, "Son zamanlarda sahnede bedene yönelik çok hareket var. Konu çok fazla saptırılıyor, kadın haklarına, özgürlüklere geldi. Ama konu bu değil. Bir insanı, yıllarca o işi etüt etmiş bir insan eleştirebilir. Ben de 13 yaşından beri sahne alan bir kadın olarak kendi meslektaşlarımı eleştirdiysem, onu da düzgün bir şekilde ifade ettiğimi düşünüyorum. Tabi ki isteyen istediğini giyecek. Ama biz kadın olarak işimizle en güzel şekilde ön plana çıkabiliriz."

Sahneye ilk olarak kırmızı uzun bir elbiseyle çıkan Burcu Güneş, şarkılarını salonu dolduran misafirlerle beraber seslendirdi. Muhteşem gecenin finalinde ise binlerce seveni ile buluşan usta sanatçı Selami Şahin, programına "Seninle Başım Dertte" şarkısıyla başlayarak hayranlarından büyük ilgi gördü. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Selami Şahin, repertuvarının üçüncü şarkısında Burcu Güneş ile birlikte "Ben Bir Tek Kadın Adam Sevdim" şarkısına düet yaparak ayakta dakikalarca alkışlandı. Öte yandan sahne alan Oryantal Nebahat kıvrak danslarıyla yürek hoplattı.