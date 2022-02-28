Yeni Sevgilisinin Fotoğraflarını Arkadaşlarına Gösterdi - Son Dakika

Oyuncu Eylül Su Sapan, "Dizi setinden fırsat bulup arkadaşlarımla buluştum. Keyifli vakit geçiriyoruz" dedi.

Dilara Aksüyek'e, cep telefonundan fotoğraflar göstererek kahkahalarla gülen ve gözlerinin içi parlayan Eylül Su Sapan daha sonra kendisine hediye gelen kalp şeklindeki kurabiyelere sarıldı.

Sapan'ın, cep telefonundan yakın arkadaşlarına yeni sevgilisinin fotoğraflarını gösterdiği öğrenildi.

Eylül Su Sapan'ın sevgilisinin kim olduğu merak konusu oldu.

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek kim, nereli, kaç yaşında; 24 Temmuz 1987 tarihinde dünyaya gelen oyuncu Dilara Aksüyek, 34 yıl yaşındadır. Aksüyek; İzmir, Karşıyaka'da dünyaya gelmiştir. Boyu 1,65 m olduğu bilinen Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

İlk rolünü 2012 senesinde "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri ile oynamıştır. 2013 yılında başlayan Özgü Namal'ın da rol aldığı "Merhamet" isimli dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırmıştır. Daha sonra "Kadim Dostum" isimli dizide Deniz karakterine hayat vermiştir.

Aksüyek, yüksek reytingleriyle bilinen Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde ise "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

EYLÜL SU SAPAN KİMDİR?

1993 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eylül Su Sapan, lise eğitimini tamamladıktan sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra televizyon macerasına 2012 yılında Pis Yedili isimli dizide canlandırdığı Melis karakteri ile başladı.

Devamında Beş Kardeş dizisinin kadrosuna Nazlı karakteriyle dahil olan oyuncu bu süreçte Ammar ve Nadide Hayat filmleriyle beyaz perdeye de adım attı. 2015 yılında mini dizi Büyük Sürgün Kafkasya ve hemen ardından FOX'ta yayınlanan İnadına Aşk dizilerinde rol aldı. 2016 yılında Tatlı İntikam dizisinde Duygu, 2017 yılında Klavye Delikanlıları dizisinde Cansu karakterini canlandıran oyuncu aynı sene içerisinde Damat Takımı sinema filminde de rol aldı.

2019 yılının başında İstanbullu Gelin dizisine Özgür karakteriyle dahil olan oyuncu yine aynı yıl Burak Çevik'in yönettiği yurtiçi ve yurtdışındaki birçok festivalden ödülle dönen Aidiyet isimli sinema filminde başrolde yer aldı. Bu süreçte birçok ödüllü kısa filmde rol alan oyuncu 2019 yılında Paçayı Kurtarmak isimli 70 dakikalık tek kişilik oyunla ilk kez tiyatro sahnesine de çıktı. Son olarak FOX'ta yayınlanan Her Yerde Sen dizisinde Alara karakterini canlandıran oyuncu, yeni dizisi Kanunsuz Topraklar'da Behice karakterini canlandırıyor.