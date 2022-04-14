Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika
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Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

14.04.2022 19:11
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, eski aşkı Mina Ceran'ı çabuk unuttu. Kırmızıgül, yeni sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda görüntülendi. İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, yaklaşık 2.5 yıldır aşk yaşadığı moda blogger'ı Mina Ceran'dan geçtiğimiz yaz ayında ayrılmıştı.

YENİ AŞKIYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Mahmut Kırmızıgül, ismini sır gibi sakladığı yeni sevgilisiyle ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Utangaç tavırlar sergileyen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

MAHMUT KIRMIZIGÜL KİMDİR?

Mahsun Kırmızıgül 1989 yılında Gölgem Bazencir ile evlenmiş, Mahmut Kırmızıgül ise 1993 yılında dünyaya gelmiştir.

Küçük yaşlarda Galatasaray minikler takımında top koşturan Mahmut Kırmızıgül, Işık Lisesi'nin ilköğretim bölümünü birincilikle bitirdi. Mahmut Kırmızıgül'ün, özel hayatında da arkadaşları tarafından sevilen, yüzme, futbol gibi sportif aktiviteleri kaçırmayan bir genç olduğu biliniyor.

Gölgem Bazencir-Mahsun Kırmızıgül evliliğinin sona ermesi sonrası Mahmut Kırmızıgül, babasının yanında büyüdü.

Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi
Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi

YORUMLAR
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Mahsun Kırmızıgül, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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