Yepyeni Bir Caroline! - Son Dakika
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Yepyeni Bir Caroline!

03.06.2022 20:51
Yepyeni Bir Caroline!

Caroline Yılmaz, sözü müziği kendisine ait olan 6 şarkılık albümünün ilk klibini, İster Gel İster Gelme isimli şarkısına çekti.

Caroline, R&B ritimli yeni pop şarkısının yanı sıra, dans performansı ve yeni imajı ile de hem şaşırttı, hem büyük beğeni topladı.

Şarkının sözü ve müziği Caroline Yılmaz, aranjesi Suat Aydoğan imzası taşıyor. 65 kişinin yer aldığı klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlenirken, Caroline'e yabancı dansçılar eşlik etti.

Albümün prodüktörlüğünü kendi üstlenen sanatçı, yapımı da kendi prodüksiyon şirketi olan GMG etiketi ile yayınlayacak. Albüm ve klip, haziranda dinleyiciyle buluşacak.

Caroline, yeni albümü ile ilgili şöyle konuştu: "Gidenler için kimse üzülmesin. Şarkıda da söylediğim gibi, bu saatten sonra ister gelsinler, ister gelmesinler."

Caroline ayrıca Dream Türk ve Radyo D ortak yayınıyla ilgiyle izlenen Caroline Show adlı programına yaz dönemi boyunca da devam edeceğinin müjdesini verdi.

Yepyeni Bir Caroline!
Yepyeni Bir Caroline!
Yepyeni Bir Caroline!

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Kaynak: Snob Magazin

Gündoğdu, Aydoğan, Magazin, Son Dakika

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