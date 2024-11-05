Yeşilçam\'ın \'Bayan Bacak\'ı yıllar sonra itiraf etti: O isim kibrit çöpü yiyerek intihara kalkıştı

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Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak' olarak tanınan ünlü oyuncusu Serpil Örümcer, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık problemleri ve ekonomik sıkıntılar ile gündeme gelmişti. Geçirdiği kaza sonrası ayağının kesilme riski olduğunu söyleyen vefaturalarını dahi ödeyemez duruma gelen Örümcer, eski şarkılarını ve fotoğraflarını satışa çıkarma kararı almıştı.

NÜKHET DURU İTİRAFI GELDİ

Usta oyuncu, son olarak ise Nükhet Duru itirafı ile gündeme geldi. Magazinburada'ya konuşan Örümcer, ünlü olmadan önce komşu oldukları Nükhet Duru'yla seneler önce yaşadığı bir anısını anlattı.

"KİBRİT YİYEREK İNTİHARA KALKIŞTI"

Serpil Örümcer, Nükhet Duru'nun o dönem bir çocuğa aşık olduğunu ve kibrit yiyerek intihara kalkıştığını söyledi. Örümcer, sözlerini şu şekilde devam ettirdi: "Kibrit yiyerek intihara kalkıştı. Gecenin bir yarısı onunla ilgilendik, yoğurt aldık, yedirdik...Sonra gittik annesiyle barıştırdık. Ünlü olduktan sonra soğuk havalara büründü ve daha görüşmedik. Ama helal hoş olsun, onun bana selam verip vermemesi hiç önemli değil"