Yeşilçam'dan uyarlanan Ah Nerede dizisi final yapıyor

Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun 1975 yapımı Yeşilçam efsanesi filmi Ah Nerede'den uyarlanan aynı isimdeki dizi, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca kötü haber geldi.

FİNAL YAPIYOR

1 Temmuz'da Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizide Oktay Çubuk, Nil Keser, Tarık Pabuççuoğlu, Ayşe Kökçü, Derya Alabora, Ferit Aktuğ, Asena Keskinci ve Korhan Herdura gibi isimler başrolü paylaşıyordu. İzlenme oranlarında geride kalan dizi, 7. bölümüyle 19 Ağustos günü final yaparak ekran macerasını noktalayacak.

Dizide 'Ferit' karakterini Oktay Çubuk, 'Zehra' karakterini ise Nil Keser canlandırıyordu. Dizide Bursalı geleneksel bir ailenin oğlu olan Ferit ile Zehra'nın büyük aşkı anlatılıyordu.