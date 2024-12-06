Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi - Son Dakika
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Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

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Yeşilçam'ın unutulmaz 'kötü adamları' Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 'Mitoloji Mafyası' filmi için 40 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

06.12.2024 17:24  Güncelleme: 17:36
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Komedi dolu macera filmi "Mitoloji Mafyası" Yeşilçam'ın kötü adamlarını bir araya getirdi. Yönetmenliğini Orçun Benli'nin, yapımcılığını ise Limon Yapım ve 6. His'in üstlendiği filmin çekimlerine 12 Kasım günü Çanakkale'de başlandı.

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

40 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİLER

"Mitoloji Mafyası" ile Türk sinemasının üç ikonik kötü karakteri de "Kayıp Kızlar" filminden tam 40 yıl sonra yeniden buluşacak. Filmde; Coşkun Göğen Yunan tanrısı 'Priapos', Nuri Alço 'Alkapon Kerim', Eray Özbal ise 'Belmondo Engin' karakterlerine hayat verecek.

Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

YUNAN MİTOLOJİSİNDEN ESİNLENDİ

Yunan mitolojisinden esinlenen senaryo ile film, izleyiciyi mafya ve mitolojik dünyada keyifli bir maceraya sürüklemeyi hedefliyor. Çekimleri 5 Aralık'ta sona eren "Mitoloji Mafyası" seyirciler ile buluşmak için gün sayıyor.

Yeşilçam\'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi

Coşkun Göğen, Kültür Sanat, Eray Özbal, Nuri Alço, Magazin, Sinema, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın kötü adamları 40 yıl sonra bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Lüzumsuzlar 28 16 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    La bu nuri gecen hafta olumle pencelesiyordu hastamede yirtip atmia kefeni film cektigine gore 2 1 Yanıtla
  • Murat Zor:
    yeşilçam denen şey bu millete çok zarar vermiştir 1 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    nuri amca gazoz fiyatları da yüksek 0 0 Yanıtla
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