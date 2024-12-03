Yeşilçam'da hayat verdiği kötü karakterlerle tanınan Eray Özbal'ın değişimini görenler gözlerine inanamıyor.
Şimdilerde 67 yaşında olan Özbal'ın son hali sosyal medyada paylaşıldı. Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncuya adeta yorum yağdı.
Sosyal medyada; "Görünce tanımakta zorlandım", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Zaman insanı değiştiriyor" gibi yorumlar yapıldı.
Eray Özbal; "Katma Değer Şaban", "Kayıp Kızlar", "İsyankar", "Sev Yeter", "Yaralı" gibi birçok yapımda rol almıştı.
Son Dakika › Magazin › Yeşilçam'ın Kötü Karakteri Eray Özbal'ın Değişimi Şaşırttı - Son Dakika
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