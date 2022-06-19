Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı

19.06.2022 16:28

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, 59 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaracak güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Şener, sırrını "Kendimle barışığım" diyerek açıkladı.

Ünlü oyuncu Aydan Şener, kuzeni Binnaz Avcı ile geldiği mekanda felekten bir gece çaldı. Güzelliği ve şıklığıyla bütün gözleri üzerinde toplayan Aydan Şener, uzun süredir tiyatro yaptığını ama ekranları çok özlediğini açıkladı.

"KOMEDİDE İDDİALIYIM"

Dijital platformlara sıcak baktığını ifade eden Şener, "Tiyatroda hem komedi oynadım. Çok başarılı olduğumu da söylüyor üstatlar. Komediyi çok da seviyorum. Televizyonda hiç komedide olmadım. Yapımcılar hep beni dramatik rollerde görmeyi seviyor. Komedide iddialıyım. Gülmeyi, eğlenmeyi seven bir insanım" diye konuştu.

Aydan Şener güzellik sırlarını paylaştı

"ANI YAŞAMALISIN"

Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener, bütünsel güzelliğe giden yolun ruh güzelliğinden geçtiğini söyledi. Her şeyden mutlu olmaya çalıştığını belirten Şener, "Kendimle çok barışığım, kendimi seviyorum. İnsan yaş aldıkça eskiden dert ettiği şeylerin hiç de o kadar büyük problem olmadığını anlıyor. Sadece anın tadını çıkarmanın bu hayatta en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Bu ölümlü dünyadan bir gün çekip gideceğiz. Güzel anılar bırakmak istiyorum. İnsanlara karşı her zaman hoşgörülü olmaya çalışıyorum" diyerek açıklık getirdi.

Aydan Şener güzellik sırlarını paylaştı
Aydan Şener güzellik sırlarını paylaştı
Aydan Şener güzellik sırlarını paylaştı
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Kaynak: Snob Magazin

Binnaz Avcı, Aydan Şener, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı - Son Dakika

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