Yeşilçam'ın Ünlü Jönü Kenan Kalav İlk Kez Sevgilisini Paylaştı - Son Dakika
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Yeşilçam'ın Ünlü Jönü Kenan Kalav İlk Kez Sevgilisini Paylaştı

13.03.2022 16:39
Yeşilçam'ın Ünlü Jönü Kenan Kalav İlk Kez Sevgilisini Paylaştı

Bir süredir Barcelona'da yaşayan ve orada bir restoran sahibi olan Yeşilçam'ın ünlü jönü Kenan Kalav'ın hayatında özel bir gelişme yaşandı.

Yeşilçam'ın yıldızı Kenan Kalav, geçtiğimiz yıllarda İspanya'ya yerleşmişti. Barcelona'da yaşamaya başlayan Kalav, burada bir restoran açmıştı.

Snob Magazin'in özel haberine göre, Kenan Kalav'dan Instagram'da ilk kez sevgilisi ile olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı kalp emojisi ile pylaşan Yeşilçam'ın yıldızı, bir süre sonra fotoğrafı sildi. Kalav'ın bu hareketine bir anlam verilemedi.

Öte yandan Kenan Kalav'ın yeni hali de bir hayli şaşırttı.

Yeşilçam yıldızı Kenan Kalav, babasından kalan gayrimenkul, otomobil, antikalar ve mücevherlerden oluşan mirası aldıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan oğlu Can Kurt Kalav'la bağlarını koparmıştı.

Can Kurt Kalav, İstanbul ve Barcelona'da restoran açan, lüks bir hayat süren ve dünya turuna çıkan babasının kendisini arayıp sormaması üzerine onu sosyal medyada takip etmeyi bıraktı.

KENAN KALAV KİMDİR?

Yusuf Kenan Kalav, 1 Kasım 1961 tarihinde Alman Suzi Hanım ile Mardinli kimya profesörü Cevat Bey'in oğlu olarak dünyaya geldi. İstanbul Özel Alman Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Münih'te turizm ve otelcilik eğitimi aldı.

Fakat dış görünüşünün etkileyiciliği sayesinde kameraların önüne geçti. Önce bir fotoromanda oynadı. Sonra sinemaya adım attı. İlk olarak 1976 yılında Çaresiz adlı filmde küçük bir rolde göründü. Daha sonra da arkası geldi. 1984 yılında başrollerini Hülya Avşarve Meral Orhonsay ile paylaştığı Tutku adlı filmle bir anda sinemaseverlerin özellikle de kadınlar980'de "Bize Ne Oldu" adlı fotoromanda Nükhet Duru'yla oynadı.

Ömrümün Tek Gecesi, Suçlu Gençlik, Katiller de Ağlar gibi filmlerden sonra Çalıkuşu dizisi geldi.. Aydan Şener ile başrolü paylaştığı Çalıkuşu dizide kendisiyle özdeşleşen Kamuran karakteri onu şöhretin zirvesine taşıdı.

7 Kasım 1990'da İstanblul'dan İspanya'nın Barcelona kentine gitmek için havaalanına iner inmez polis gözaltına aldı. Bavullarında 2 buçuk kilo eroin ile yakalanmaktan 10 yıl hapis cezası aldı. İlk 1 buçuk yılı hücrede geçti. Sonra 6 kişilik bir koğuşa alındı. Bu arada İspanya kralı Carlos'a af dilekçesi gönderdi. Sonra bir gün cezaevi müdürünün 'postası' oldu. Cezaevinde sadece geceleri yatıyor, gündüzleri ise, kendine iş kurmak için uğraşıyordu. Yaklaşık 5 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1996'da şartlı tahliye edildi. Bu sürenin bitimi olan 15 Mart 1999 tarihine kadar da İspanya'da kaldı. O arada Barcelona kentine 90 kilometre uzaklıkta bir balıkçı kasabasında restoran işletti. Kenan Kalav halen Barcelona'da; üçü beş ortaklı, biri kendine ait dört restoranın sahibidir. Ayrıca Barcelona'ya 40 kilometre uzaklıktaki bir koyda 18 odalı bir pansiyonun da sahibidir.

15 Mart 1999 tarihine Türkiye'ye döndükten sonra geçirdiği bir trafik kazasıyla gündeme geldi. Türkiye'ye döndükten sonra Askerliğini bedelli olarak Burdur'da yaptı. 1999'da dönemin gözde dizilerinden Yılan Hikayesi'nde göründü. Sultan, Bir Yıldız Tutuldu, Melekler Adası, Köpek ve İşte Benim gibi adlı dizilerde oynadı.

Ahu Tuğba ile geçmişte aşk yaşamıştır.

Kenan Kalav, 1989 yılında Nesra Tan hanım ile evlendi. İspanya'da hapisteyken boşandı. Cankurt (d.1991) adında bir oğlu vardır.

Kenan Kalav daha sonra 2006 yılında Yeşim Sayınsoy ile evlendi.

Kalav, bir süredir restoran açtığı Barcelona'da yaşamaktadır.

Filmleri :

2006 - İşte Benim (Murat rolünde)

2004 - Melekler Adası 2004 (Ferhat rolünde)

2003 - Bir Yıldız Tutuldu (Kemal rolünde)

2001 - Bıçak Sırtı

2001 - Sultan (dizi)

1999 - Kurt Kapanı (Serdar rolünde)

1999 - Yılan Hikayesi

1988 - Deniz Yıldızı

1988- Yengeç Burcu

1987 - Erkek Sevgisi

1987 - Bir Kadın Tuzağı

1987 - Günah Gecesi

1987 - Atmaca

1986 - Savunma

1986 - Uçurum

1986 - Mazideki Kadın

1986 - Gün Doğmadan

1986 - Çalıkuşu (Kamuran rolünde)

1985 - Katiller de ağlar (Kenan rolünde)

1985 - Paranın Esiri

1985 - Suçlu Gençlik

1985 - Ömrümün Tek Gecesi

1984 - Tutku (Şerif Ali rolünde)

1976 - Çaresiz

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Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor Galatasaray, İspanya'dan avantajlı dönüyor Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla 0-0 berabere kaldı.

Kenan Kalav, Barcelona, Yeşilçam, İspanya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın Ünlü Jönü Kenan Kalav İlk Kez Sevgilisini Paylaştı - Son Dakika


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