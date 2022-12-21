Ünlü rapçi, sohbetlerine katıldığı Cübbeli Ahmet Hoca'nın özrünü kabul etmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü rapçi, sohbetlerine katıldığı Cübbeli Ahmet Hoca'nın özrünü kabul etmedi

21.12.2022 14:16

Cübbeli Ahmet, bir dönem sohbetlerine katılan rapçi Sagopa Kajmer ile aralarının neden bozuk olduğunu anlattı. Ünlü, "En son ziyaretime geldiğinde bazı arkadaşlar 'Müsait değil' gibi bir şeyler demişler. 12-13 senelik olay. Tamire kalktık ama tamir edemedik. Kabul etmedi" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, YouTube'daki kanalında gençlerden gelen soruları yanıtladı.

"SAGOPA İLE HOCA ARASINDAKİ DİYALOG NEYDİ?"

Programda bir gencin, "Biz şarkılarını çok dinliyorduk bir ara. Hocamla da yakın arkadaşlardı evvelden. Fakat sonradan ne olduysa bilinçsizliğe doğru kaydığını söyledi. Sagopa Kajmer ile hocanın arasındaki diyalog neydi? Bu süreçte gidişatında bir bilgisi var mı? Hocam bu konu hakkında daha evvel de pek konuşmadı" şeklindeki sorusu Cübbeli Ahmet'e yöneltildi.

"12-13 SENELİK BİR OLAY"

Cübbeli Ahmet, bu soruya, "O kardeş geldi, gitti. Biz de ailecek evine de gittik geldik. Bayağı bir muhabbet hasıl oldu. Fakat sonra bizim de kabahatimiz şöyle olabilir; bir kere bizi görmeye geldi. O arada üst kattaydım ben. Aşağıdaki bazı arkadaşlar 'müsait değil' gibi bir şeyler mi demişler. Veyahut ben o arada çok büyük bir olaylar mı vardı, ciddi bir konu mu vardı, 'müsait değilim' gibi bir şey mi dedim o duydu, bilmiyorum. Aklımda böyle bir şey var, en azından 12-13 senelik iş. O da hassas bir yapıya sahip olabilir. Bir darılma durumu oldu." yanıtını verdi.

"TAMİR ETMEK İSTEDİK AMA YAPAMADIK"

Cübbeli konuyla ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Biz onu sonra tamire kalktık ama tamir edemedik. O kabul etmedi özrümüzü. Böyle bir şey oldu. Ama biz onun aleyhine bir şey konuşmadık. Ama benim hakkımda, biz onunla arkadaşlık ettik, gittik geldik, 3-5-10 özel muhabbetimiz oldu, 'O bana iyi ahlaklı davranmadı' diye benim hakkımda bir şeyi varsa, şahsım adına ben özür de dilerim, hakkımı da helal ederim. Benim aleyhime konuştuysa da hakkımı helal ederim. Ben bunu gündem yapmadım ve yapmam."

YORUMLAR
500
Cübbeli Ahmet Hoca'dan eşcinsellik çıkışı: 'Bip' yapacak bir şey yok burada Cübbeli Ahmet Hoca'dan eşcinsellik çıkışı: 'Bip' yapacak bir şey yok burada

Cübbeli Ahmet Hoca, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü rapçi, sohbetlerine katıldığı Cübbeli Ahmet Hoca'nın özrünü kabul etmedi - Son Dakika


Son Dakika
14:18 Marketlerin raf fiyatını belirlemede kartel oluşturan 13 ünlü markaya 878 milyon TL para cezası verildi
14:08 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yılbaşında doğal gaz ve elektriğe zam yapılmayacak
13:55 Şarkıcı Gülşen'in davasında mahkemenin gündemine oturan sözler: Sürekli kıyafetleriyle ve cinsel yönelimleri desteklemesiyle gündemde
13:38 TİP Başkanı Erkan Baş, hapis cezası verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek ziyaretinde bulundu: Sonuna kadar yanınızda olacağız
13:16 Oyuncu Özgü Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören'le el ele görüntülendi
13:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret 9 bin TL olur mu?" sorusunu cevapladı: Herkesin dediğiyle adım atmayız
13:13 Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğunu kucağına alıp boyundan öpen bina görevlisi, "sarkıntılık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:43 Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu için sarf ettiği "Baba-oğul gibiyiz" sözlerine Erdoğan'dan yorum: Oğluna sahip çık, kendisine başka ebeveynler arama peşinde
12:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net asgari ücret sözleri: Yarın açıklayacağız
12:04 İzinsiz olarak asılan, "Love Erdoğan" afişlerini kaldırtan CHP'li belediye başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2022 14:42:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü rapçi, sohbetlerine katıldığı Cübbeli Ahmet Hoca'nın özrünü kabul etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement