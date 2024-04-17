Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacağını açıkladı

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacağını açıkladı

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geçmişte yaşanan ilişkinin gündeme gelmesini garip bulduğunu belirterek, herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırladığını ve gerisini unuttuğunu söyledi. Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacağını da ifade etti.

17.04.2024 21:12
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Cansu Taşkın ve kardeşine dava açacağı iddia edilen Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geçen yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki 'garip' bir şekilde gündeme geldi.

"HER ŞEYİN İYİ YANLARINI HATIRLIYOR, GERİSİNİ UNUTUYORUM"

Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum. Kimseyi dava etmiyorum. Herkesin ve her şeyin sadece iyi yanlarını hatırlıyor, gerisini unutuyorum. Sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacağını açıkladı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın ve kardeşine dava açmayacağını açıkladı - Son Dakika

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