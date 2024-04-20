Yılmaz Erdoğan\'ın İnci Taneleri dizisi Darülaceze\'de çekildi

Yılmaz Erdoğan'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisinin yeni bölüm çekimleri Darülaceze'de çekildi.
DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre yer alan İnci Taneleri dizisinde Darülaceze sürprizi. Son günlerde adı sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan dizisinin yeni bölümü Darülaceze'de yapıldı. Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ile görüşen Yılmaz Erdoğan, çalışan ve Darülaceze sakinleri ile de vakit geçirdi. Sosyal medya fenomeni Cansu Taşkın ile yaşadığı kısa süreli aşkının görüntülerinin ifşası sonrası ünlü oyuncunun moralinin yüksek olduğu görüldü.
BAŞKAN HAMZA CEBECİ'DEN "AZEM" HATIRASI
2015'te Darülaceze başkanı olan Hamza Cebeci dizide " Azem " öğretmen karakterine hayat veren Yılmaz Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
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Sakla Beni dizisinde yer alan oyuncu Şeyda Akova Balcıoğlu, Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Balcıoğlu, dizide canlandırdığı 'Afife' karakterini anlattı. Karakterin yaşadığı zorlukları ve hataları anlatan Balcıoğlu, toplumun hatalara tahammülü olmadığını belirtti. Ancak herkesin gençlik döneminde hata yaptığını ve karakteri anlamak gerektiğini vurguladı.
Azerbaycan'ın ünlü sanatçılarından Cavanşir Mammadov, 70 yaşında evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mammadov'un birçok eseri bulunuyordu ve 2005 yılında Azerbaycan Devleti tarafından 'Emektar Artist Ünvanı'na layık görülmüştü. Ünlü şarkıcı Doğuş'un eşi Hoşgedem Hidayetkızı, Mammadov'un ölüm haberini duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını belirtti ve onun değerli bir sanatçı olduğunu vurguladı.
Hasan Can Kaya, hastane ekibi tarafından beş saat süren acil bir ameliyata alındı. Operasyon başarılı geçti ve sağlık durumu iyi. Ünlü komedyen, birkaç gün hastanede istirahat edecek ve ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.
Murat Cemcir, Ahmet Kural ile olan ayrılıkları hakkında konuşarak, her ikisinin de tek başına güzel işler yapmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Tokatlı olmanın kendisi için bir ayrıcalık olduğunu ve Nuri Bilge Ceylan ile çalışma deneyimini paylaştı. Murat Cemcir, özel hayatında da aldatıldığını itiraf etti.
Gripin'in solisti Birol Namoğlu, İstanbul konserinde seyircilere 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' diyerek selamlama yaptı. Grup, 2 saat boyunca hit şarkıları ve proje albümlerinden parçalarla seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gripin, Trabzon, Ankara ve Kayseri konserleriyle turnesine devam edecek.
Amazon Prime Video, popüler Fallout dizisinin ikinci sezonu için onay verdi. İlk sezon büyük ilgi gördü ve Prime Video'da rekor kırdı. Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla ikinci sezon resmi olarak duyuruldu. Fallout, Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden bu yana en büyük küresel izleyici kitlesini yakaladı. Dizinin çekimleri Los Angeles'ta yapılacak ve maliyetleri düşecek.
Estetik operasyonlar nedeniyle 'Yerli Angelina Jolie' lakabını alan ünlü sanatçı Umut Akyürek, yakalandığı virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede oksijen tüpüyle nefes alan sanatçı, herkese uyarılarda bulunarak kendilerine dikkat etmelerini söyledi. Umut Akyürek'in bir süre daha hastanede kalacağı ve sahne programlarını iptal ettiği öğrenildi.
DNA testiyle ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, şimdi de annesi Suphiye Orancı'ya ulaşabilmek için Müge Anlı'nın programına katıldı. Suphiye Hanım'ın çocuklarının biyolojik babasıyla ilgili iddialar da programda ele alındı. Ümit Besen ise bahsi geçen kadını tanımadığını ve olaylarla hiçbir ilişkisinin olmadığını belirtti.
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