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Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı - Son Dakika

Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı

22.01.2022 10:06
Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı

Yönetmen Kubilay Kasap, eşi oyuncu Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı koyup konuşmalarını kaydetmesiyle ilgili davada ok eden gelişmeler. Kubilay Kasap'ın dedektifleri aratmayacak şekilde delil toplayıp mahkemeye sununca olay büyüdü!

Yönetmen Kubilay Kasap, eşi oyuncu Meltem Pamirtan Kasap'ın aracına gizlice ses kayıt cihazı koyup konuşmalarını kaydetti. Aldatıldığını öğrenen yönetmen, ses kaydını boşanma davasında delil olarak kullandı. Şimdi 3 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

"ÖZEL HAYAT İHLALİ"

Sabah'ın haberine göre; yönetmen Kubilay Kasap, oyuncu Meltem Kasap ile 2020'de boşanma kararı almıştı. Çekişmeli devam eden dava sürecinde Kasap, eşinin aracına dinleme cihazı yerleştirip ses kaydı elde etmişti.

Aldatıldığını iddia eden yönetmen, eşinin mail adresine de izinsiz giriş yaparak ulaştığı konuşmaları ve ses kaydını mahkemeye delil olarak sundu. Yaşanan gelişmeler sonrasında Meltem Kasap, eşinin özel hayatını ihlal ettiğini öne sürerek savcılığa başvurdu.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İfadesi alınan ünlü yönetmen, mesleği gereği ses kayıt cihazı kullandığını, bu cihazı müştekiyi dinlemek için özellikle yerleştirmediğini, eşinin mailine ise açık haldeyken göz gezdirip icra takibiyle alakalı konuşmalar görünce şüphelendiğini belirterek suç kastı olmadığını iddia etti.

Ancak Kasap hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Savcılık, yönetmen hakkında somut delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

Bunun üzerine oyuncu tekrar savcılığa başvuruda bulundu. Boşanma davası açıldığı günden itibaren psikolojik şiddet gördüğünü söyleyen Kasap, iftiralar nedeniyle iş ve özel hayatında sıkıntı yaşadığını ileri sürdü.

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Meltem Pamirtan, dinleme cihazı, Kubilay Kasap, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yönetmen koca, oyuncu eşinin aracına böcek yerleştirdi, e-mailine sızdı - Son Dakika
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