Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı

12.11.2022 11:48

Yüzüne yaptırdığı estetiklerle zaman zaman gündem olan şarkıcı Linet, son fotoğraflarıyla yine adından söz ettiriyor. Yüz hatlarındaki değişiklik hemen göze çarpan ünlü şarkıcının yeni bir estetik uygulama yaptırıp yaptırmadığı merak uyandırdı.

Linet, güçlü sesiyle yıllardır müzik piyasasında önemli bir yere sahip. Ünlü şarkıcı başarılı performansları kadar yıllar içerisindeki değişimi ve lüks harcamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.

BORNOZ VE TERLİĞİNİN FİYATI GÜNDEM OLMUŞTU

Son olarak, geçtiğimiz günlerde bir mekanda yoğun istek üzerine tekrar sahneye dönen ünlü şarkıcının üzerindeki bornoz ve ayağındaki terlik dikkat çekmişti. Ünlü bir markaya ait bornozun fiyatının 9 bin 600, terliklerin 2 bin 300 TL olduğu öğrenildi.

Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında bambaşka biri
Linet'in eski hali

DDEĞİŞİMİ HEMEN FARK EDİLİYOR

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Linet, paylaştığı son fotoğraflarla adından yeniden söz ettiriyor. Sahneye öncesi hazırlık anlarını paylaşan Linet'in yüz hatlarındaki değişim hemen fark ediliyor.

İşte o fotoğraflar;

Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında bambaşka biri
Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında bambaşka biri
Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında bambaşka biri
Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında bambaşka biri
YORUMLAR
500

Linet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:25 Özbekistan'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert FETÖ tepkisi: Biden onu saklıyor
12:19 Gidişiyle Fener taraftarını üzen futbolcu Premier Lig yolcusu! Konuşulan bonservis rakamı ağızları açık bıraktı
12:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg İtalya'da üretiliyor" iddialarına sert tepki gösterdi: Bu tam bir ahlaksızlık
11:51 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan: 6'lı masadan iki partiye ittifak teklifinde bulunduk
11:38 Diyarbakır OSB'de alüminyum fabrikası fırınında patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
11:33 Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı
11:32 Araç sahiplerinin dikkatine! Salı gününden itibaren motorine büyük indirim geliyor
10:57 Eskişehir'de kendisini ısırdığını iddia eden köpeğe tekme atan adama vatandaşlardan meydan dayağı
10:49 EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar
10:38 İstanbullular bu 4 kadına dikkat etsinler! 227 suç kayıtları var, yine serbest bırakıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 13:04:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Linet'in eski halinden eser yok! Son fotoğraflarında sevenlerinin karşısına bambaşka biri olarak çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement