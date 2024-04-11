Zafer Algöz, annesini ve babasını kaybetti

8 Mart'ta annesi Güner Algöz'ü kaybeden usta oyuncu, 24 gün sonra da babası Cevdet Algöz'ü kaybetti.
Peş peşe iki büyük acı yaşayan ve bayramı buruk geçiren Zafer Algöz, sosyal medya hesabından anne ve babasının fotoğrafını yayınlayarak "Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı.
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği uzun süre sessizlikle devam etti. Ancak Milano tatilinden döndükten sonra ikili, İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Sarıkaya, ilişkilerini artık saklamanın anlamı olmadığını düşünerek kısa bir açıklama yaptı ve her şeyin güzel gittiğini belirtti.
Game of Thrones'daki Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington, Game of Thrones yan dizisi ve MCU'daki Kara Şövalye karakteriyle ilgili gelecek projelerin belirsiz olduğunu açıkladı. Jon Snow'u anlatan spin-off dizisi şu anda geliştirilmiyor ve Kara Şövalye karakteriyle ilgili herhangi bir proje planlanmamış durumda. Hayranlar, resmi duyuruları beklemek zorunda kalacaklar.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret ederken başkan Zencirci şarkıcı Dalkılıç'a Germencik'in lezzet simgesi olan kuru incir ikram etti.
Son dönemde babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlar yüzünden sık sık gündeme gelen Ahmet Tatlıses hastane odasından fotoğraf paylaştı. Tatlıses'in bayram boyunca hastanede kontrol altında tedavisinin devam edeceği öğrenildi.
Doç. Dr. Mustafa Sungur, Nuri Alço'nun hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Alço'nun nörolojik sıkıntıları stabil seyretmekte olup, kalp problemleriyle ilgili tedaviler devam etmektedir.
Ünlü isimler, yayınladığı mesajlarla Ramazan Bayramı'nı kutladı. 24 gün arayla anne ve babasını kaybeden oyuncu Zafer Algöz ise ''Sizler olmadan ilk bayramımız. Mekanları cennet, ruhları şad olsun'' mesajıyla herkesi duygulandırdı.
Sinan Akçıl, ablası Cansu Taşkın ve Yılmaz Erdoğan'ın samimi görüntülerini yayınlayan Elif Vurgun'a mesaj göndererek "Aferin kız sana" dedi.
Yılmaz Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük Cansu Taşkın ile aşk yaşamasının yankıları sürerken Armağan Çağlayan'dan da yorum geldi. İkilinin ilişkisine destek veren Çağlayan "İyi yetişkin aşık olmuş ilişki yaşıyor. İnsanların yakasını bırakın" dedi.
Game Of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Kit Harington, Jon Snow odaklı yeni bir spinoff dizisinin iptal edildiğini açıkladı. Harington, projenin ilerlemediğini ve yaratıcı ekibin ilgi çekici bir hikaye bulmakta zorlandığını belirtti. Jon Snow'a odaklanan dizinin geliştirme sürecine geçtiğimiz yıldan bu yana HBO desteğiyle girdiği ancak şu anda rafa kaldırıldığı ifade edildi.
ABD'de lojistik şirketi de kuran Tolga Karel, beşinci kez baba olmaya hazırlanıyor. Üç erkek bir kız babası olan Karel'in beşinci bebeğinin cinsiyeti kız. Bebeğin ismi ise annesi Sarah tarafından belirlenecek.
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