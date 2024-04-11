Zafer Algöz, annesini ve babasını kaybetti

Kit Harington, Game of Thrones ve MCU Evrenlerindeki Geleceği Hakkında Açıklamalar Yaptı

Game of Thrones'daki Jon Snow karakteriyle ünlenen Kit Harington, Game of Thrones yan dizisi ve MCU'daki Kara Şövalye karakteriyle ilgili gelecek projelerin belirsiz olduğunu açıkladı. Jon Snow'u anlatan spin-off dizisi şu anda geliştirilmiyor ve Kara Şövalye karakteriyle ilgili herhangi bir proje planlanmamış durumda. Hayranlar, resmi duyuruları beklemek zorunda kalacaklar.