Zafer Algöz\'ün Acı Günü: Ailemizin Ulu Çınarını Kaybettik

Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümde oyun esnasında Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga ediyor. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın ''Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız'' demesinin ardından yayını terk ediyor.