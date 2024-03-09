Zafer Algöz\'ün Acı Günü: Ailemizin Ulu Çınarını Kaybettik

Zafer Algöz annesi Güner Algöz hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran 62 yaşındaki oyuncu, cenaze töreni bilgilerini de paylaştı.
"ACIMIZ BÜYÜK"
Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz'ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir.
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Oyuncu Zafer Algöz'ün annesi Güner Algöz, Burhaniye ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Güner Algöz için Koca Camii'nde düzenlenen törene sanatçı Zafer Algöz, Cem Yılmaz, Bülent Şakrak ve diğer yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Güner Algöz, Geriş Mezarlığı'nda defnedildi.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Güner Algöz (83), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.
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