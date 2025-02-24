Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Geniş Video İzle

Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel, üçüncü çocuklarını kucaklarına aldı. Çiftin kızlarına verdikleri isim ise dikkat çekti.

24.02.2025 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü çocukları Yasmin'e kavuştu. Demirel çiftinin kızlarına verdikleri isim dikkat çekti.

Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü bebeklerine kavuştu.

İSMİ DİKKAT ÇEKTİ

Volkan Demirel'in sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle kucaklarına aldıklarını duyurduğu üçüncü çocuklarına verdikleri isim ise dikkat çekti. Çift, yeni doğan bebeklerine "Yasmin" adını verdi.

Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

YADE VE YEDA ZİYARETE GİTTİ

Yade Demirel ile Yeda Demirel ise yeni doğan kız kardeşleri Yasemin'i görmek için hastaneye gidince Volkan Demirel üç kızını dua emojisiyle paylaştı.

Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel, Sosyal Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • bülent C.:
    Bir GS li olarak , Allah analı babalı büyütsün . 84 1 Yanıtla
  • Apple User:
    şanslı bir çocuk rabbim islama bağışlasın amin 54 6 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bir galatasarayli olarak.... neyse mübarek ramazan geliyor tobeeee 1 53 Yanıtla
  • Ramazan Karakuş:
    Bırakın bir gs li olarak bilmem ne çocuk musunuz çok aç çocuk var sogukda üşüyor bunları da konuşalım 11 6 Yanıtla
  • Bud clifford:
    kazandığı paranın hakkını vermeyen para kazanması harici şeyler ıçın çaba gösrermeyen kazanmak takımı ıçın çaba göşteren 90+ da rakip kaleden kendi kalesine gol atmaya gelen şehir takımlı kaleciye sanki şampiyonluk maçı diyip kaleciye küfür eden göstedigi doğrü çaba için elini bile sıkmadım ya diyen volkan demireli sevmiyorum 2 13 Yanıtla
  • Casper:
    bizene vasıfsız eleman 3 8 Yanıtla
  • Murat Avci:
    tebrikler.. 3 0 Yanıtla
  • Apple User:
    ismi yasemin yazmışsınız 2 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    Yine bir gereksiz haber klasiği. ayrıca isim hiç de dikkat çekici değil 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:15 Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:03:33. #1.12#
SON DAKİKA: Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.