Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü çocukları Yasmin'e kavuştu. Demirel çiftinin kızlarına verdikleri isim dikkat çekti.
Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel, iki gün önce üçüncü bebeklerine kavuştu.
Volkan Demirel'in sosyal medya hesabından "Hoş geldin" sözleriyle kucaklarına aldıklarını duyurduğu üçüncü çocuklarına verdikleri isim ise dikkat çekti. Çift, yeni doğan bebeklerine "Yasmin" adını verdi.
Yade Demirel ile Yeda Demirel ise yeni doğan kız kardeşleri Yasemin'i görmek için hastaneye gidince Volkan Demirel üç kızını dua emojisiyle paylaştı.
Son Dakika › Magazin › Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)