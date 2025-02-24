Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Bud clifford:

kazandığı paranın hakkını vermeyen para kazanması harici şeyler ıçın çaba gösrermeyen kazanmak takımı ıçın çaba göşteren 90+ da rakip kaleden kendi kalesine gol atmaya gelen şehir takımlı kaleciye sanki şampiyonluk maçı diyip kaleciye küfür eden göstedigi doğrü çaba için elini bile sıkmadım ya diyen volkan demireli sevmiyorum