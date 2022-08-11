Zuhal Olcay Yeni Yaşına Sahnede Girdi

Zuhal Olcay'ın doğumgünü pastasını üzerinde Begonvil çiçekleri ve mumlarla birlikte kızı Ceren Olcay kendi elleriyle sahneye getirdi. O anlarda bütün salon Zuhal Olcay'ın yeni yaşını ayakta alkışlayarak kutlarken, Zuhal Olcay doğum pastasını orkestra arkadaşı besteci Cem Tunçer'in minik kızı Zeynep'e üflettirdi.

Zuhal Olcay'ı doğum günündeki konserinde oyuncu Deniz Çakır , yönetmen Çağan Irmak , Suzan Kardeş , Barbaros, opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve kızı Ceren Olcay yalnız bırakmadı. Sahneye Barbaros ve Suzan Kardeş'i davet eden Olcay, Suzan Kardeş'in hareketli şarkısında dansıyla Suzan Kardeş'e eşlik etti.

Kaynak: Snob Magazin

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