Son Dakika Mıtsubishi Haberleri

17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapmaya başladı. Piyasanın çok daha altında satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 65-70 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.

16:14 Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı Sancaktepe'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı.

12:26 Bombardier'den Mitsubishi'ye "Ticari Hırsızlık" Suçlaması Kanadalı uçak üreticisi Bombardier, Japon Mitsubishi Havacılık şirketini ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle dava etti.

10:56 Dacia Sandero Daha Ateşli Olabilir CARMEDYA.COM – Nissan’da Nismo varsa, Renault’nun da RenaultSport takımı var. Bu ekipler daha sportif ve performanslı modeller hazırlamak için çabalıyorlar.

17:28 Japon Firmalar Yatırım İçin Manisa'da Türkiye’de ve Manisa’da yatırım ortamını tanımak amacıyla Manisa’ya gelen Japon yatırımcı heyeti Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.

15:11 Mitsubishi Electric'ten Türk Kahvesi Servis Eden Japon Robot Endüstriyel robotların Türkiye'deki en büyük buluşması olarak WOW Kongre Merkezi'nde 16-18 Ekim'de düzenlenen 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla öne çıktı.

16:56 Yeni Mitsubishi L200 Karşınızda CARMEDYA.COM – Mitsubishi yeni L200 modelini 9 Kasım’da basına tanıtacak.

11:01 Afrika Pazarına "Asya" ile Girdi Türkiye'nin yerli imkanlarla tünel açma makinesi üreten tek firması E-BERK, geliştirdiği yeni ürününü Tunus'a ihraç ederek Afrika pazarına adım attı.

15:06 110. La Auto Show Kapılarını Açtı - 110. LA Auto Show kapılarını açtıLOS ANGELES - 2017 yılının son büyük otomobil fuarı olan ve yaklaşık bin adet son model ve klasik otomobilin yer aldığı Los Angeles Otomobil fuarı, yüz onuncu kez otomobil severler için kapılarını açtı.

14:24 110. La Auto Show Kapılarını Açtı 2017 yılının son büyük otomobil fuarı olan ve yaklaşık bin adet son model ve klasik otomobilin yer aldığı Los Angeles Otomobil fuarı, yüz onuncu kez otomobil severler için kapılarını açtı.

11:30 Mitsubishi Electric, Dokunmatik Cnc Kontrol Ünitelerini Yeniledi Mitsubishi Electric'in dokunmatik CNC kontrol ünitelerinin ekran ve klavye tasarımı yenilendi.

21:58 Japonya Başbakanı Abe, İngiltere'de İngiltere'ye ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.

12:14 Ege'de Kazanan Avcıoğlu BC Vision Motorsport takımı adına Skoda Fabia R5 ile mücadele eden Burak Çukurova-Vedat Bostancı'nın ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez oldu.

17:20 Ege Rallisi'nde Zafer Avcıoğlu'nun EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Saygılı Rulman ana sponsorluğunda düzenlenen 27'nci Ege Rallisi, TOK Sport WRT adına Ford Feista R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin zaferiyle sona erdi.

16:56 Makyajlı Mistubishi Asx Auto Show'da CARMEDYA.COM – Temsa Motorlu Araçlar, yeni yüzlü Mitsubishi ASX’i ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.

11:47 Bursa İş Dünyası Tokyo'da Bursalı firmalar Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Tekno Frontier 2017 Fuarı’nı ziyaret etti.

16:26 Son Model Otomobiller Istanbul Autoshow'da Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound (yaklaşık 11,2 milyon lira) değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.

15:53 Son Model Otomobiller İstanbul Autoshow'da Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound (yaklaşık 11,2 milyon lira) değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.

17:19 İstanbul Autoshow 2017 Otomotiv Distribütörleri Derneği (- ODD) tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow'da markalar en yeni model ve teknolojilerini otomobil severlerle buluşturuyor.

16:29 Mitsubishi Electric, Antalya'da İş Ortaklarıyla Buluştu Mitsubishi Electric, Türkiye genelindeki fabrika otomasyonu iş ortaklarıyla Antalya'da bir araya geldi.

12:35 İstanbul Autoshow 2017 Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow" kapılarını VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına açtı.

00:09 Fox News, Ünlü Yorumcusuyla Yollarını Ayırdı NEW ABD'de televizyon kanalı Fox News, cinsel taciz iddiaları ortaya atılan programcı Bill O'Reilly ile yolları ayırdığını açıkladı.

11:33 Mitsubishi Electric, CeBIT 2017'de Yeni Teknolojileri Sergiledi Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2017'de 3D haritalama teknolojilerini, sesle aktive edilen çizim uygulamasını ve sürücüsüz araç kullanımı için konsept aracını sergiledi.

03:38 Yapay Zeka Teknolojili Yeni Mitsubishi Electric Slz-Kf Serisi Mitsubishi Electric SLZ-KF Serisi Profesyonel Klimalarını Duyurdu Mitsubishi Electric yenilenen profesyonel seri klimaları yeni SLZ-KF Serisinde "Çevre ve kullanıcı dostu özellikler, 3D i-see sensör ve homojen hava dağıtım özelliklerini" tüketicinin beğenisine sunuyor.

11:25 Mitsubishi Electric'ten Yenilenen Profesyonel Seri Klima Mitsubishi Electric, profesyonel seri ürün gamı içinde yer alan 4 yöne üflemeli kompakt kaset tipi klimalarını yeni SLZ-KF serisi ile yeniledi.

10:36 Mitsubishi Electric 3 Dalda Guinness Dünya Rekoru Kırdı Mitsubishi Electric, en hızlı asansör, bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansör ve en hızlı çift katlı asansör olmak üzere 3 ayrı kategoride Guinness Dünya Rekoru elde etti.

17:23 TV Yorumcusu Bill O'Reilly Cinsel Tacizle Suçlanınca, Şirketler Reklamlarını Çekti ABD'de Fox News programcısı Bill O'Reilly hakkında ortaya çıkan cinsel taciz iddiaları sebebiyle bir grup büyük şirket, kanala verdikleri reklamları geri çektiklerini açıkladı.

10:56 Mitsubishi Electric, Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu Fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanındaki markalardan Mitsubishi Electric'in yöneticileri Doğuş Üniversitesi öğrencileri ile Kariyer Günleri etkinliğinde buluştu.

13:47 Ciro Rekortmeni İklimSA, Bayi ve Servisleri ile Kıbrıs'ta Buluştu Türkiye iklimlendirme sektörünün öncüsü İklimSA'nın Türkiye genelindeki iklimlendirme merkezleri ve yetkili servisleri Kıbrıs'ta bir araya geldi.

11:32 Sinop'taki Sahanın Nükleere Uygunluğu Yıl Sonunda Belli Olacak Japon Mitsubishi'nin Sinop Nükleer Enerji Şirketi Başkanı Kanda, teknik fizibilite kapsamında Sinop'taki sahanın santral yapımı için uygunluğunu bu yıl sonunda teyit edeceklerini söyledi.

18:27 Sıla, Avrupa'daki Hayranlarıyla Buluşacak Türk pop müziği şarkıcısı Sıla, 25 Mart'ta Avrupa turnesine çıkacak.

18:59 Mitsubishi Electric'ten Otomasyon Dünyasına Yeni Çözüm Mitsubishi Electric, WIN Eurasia Automation Fuarı'nda yeni ürünü "Panolu Inverter Çözüm Platformu"nu tanıttı.

11:37 Türkiyeyi Operasyon Merkezi Olarak Görüyoruz' Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Puetz, "Son dönemde aldığımız karar ile Türkiye'yi operasyon merkezi yapacak ülke olarak görüyoruz" dedi.

13:37 Türk Eximbank'tan 400 Milyon Euro Sendikasyon Kredisi – Türk Eximbank'ın, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.'nin koordinatörlüğünde 22 bankanın katılımıyla bir yıl vadeli 400 milyon Euro sendikasyon kredisi sağladığı duyuruldu.

13:07 Ekonomi Bakanı Zeybekci Açıklaması Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak.

11:08 Türk Eximbank'tan 400 Milyon Avroluk Sendikasyon Kredisi Türk Eximbank, 22 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli 400 milyon avro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

10:52 Türk Eximbank'tan 400 Milyon Euroluk Sendikasyon Kredisi Başarısı Ekonomi Bakanlığı, bakanlığa bağlı ihracat kredi bankası Türk Eximbank’ın 1 yıl vadeli 400 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.

15:54 Endüstrinin Geleceği, WIN EURASIA Automation'da İmalat sanayinin lider fuarı WIN EURASIA Automation 2017, 16-19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

12:02 Mitsubishi Electric'ten Klima Seçimi ve Bakımı İçin Öneriler Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç, klima seçiminde mekana uygun kapasiteyi belirlemenin önemli olduğunu ve ileri teknolojilerin tasarrufa katkıda bulunduğunu bildirdi.

10:53 Fiat Chrysler CEO'su: Volkswagen Birleşme Görüşmelerine Gelecek Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne, "Volkswagen'in çok kısa bir süre sonra birleşme görüşmeleri yapmak için sohbete geleceğinden eminim" dedi.

14:56 Mitsubishi Eclipse Sport Cenevre'de Sahne Aldı Mitsubishi Motors’un özellikle Avrupa’da tamamen bir “SUV” markası olma yolundaki yeni marka yapılanmasını ve konumlandırmasını destekleyen Eclipse Cross, markanın ASX ve Outlander ile yarattığı müşteri kitlesini genişleterek, öne çıkan kusursuz dizaynı, benzersiz...

14:58 WIN Eurasia Automation'dan STARTUP'lara destek 16-19 Mart tarihleri arasında WIN Eurasia Automation çatısı altında İTÜ Arı Teknokent işbirliğiyle oluşturulan STARTUP Özel Bölümü'nde genç ve yenilikçi firmalar bir araya gelecek.

16:44 Başkent'te Asbest Tartışması Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe’deki Havagazı Fabrikası’nın kaldırılması ihalesini alan firmanın, söküm işlemi için konunun uzmanlarından Rahmi Baysal’ı işin başına getirdiğini bildirdi.

12:42 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Şubatta Daraldı Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,09 azalarak 46 bin 965 oldu.

12:20 Rekabet Kurulu Kararları Rekabet Kurulunca, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ'nin tam kontrolünün BRF S.A. tarafından devralınması ve Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketinin, Bolu Kalite Yem Sanayi AŞ'yi devralması işlemlerine izin verildi.

12:17 Nissan'da Üst Düzey Atama Japon otomotiv devi Nissan, Hiroto Saikawa’yı Nissan CEO’su olarak atadı.

10:28 Nissan'da üst düzey atama Japon otomotiv devi Nissan, Hiroto Saikawa'yı Nissan CEO'su olarak atadı. Carlos Ghosn, Nissan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

13:56 Kayso Başkanı Büyüksimitçi, "Endüstri 4.0'ı Kaçırmamalıyız" Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) ve Mitsubishi Elektrik Türkiye işbirliğinde KAYSO üyelerine yönelik “4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0” konulu konferans düzenlendi.

11:02 Ege'de İstihdam Seferberliği İstihdam seferberliği kapsamında bu yıl devreye girecek tesislerle İzmir'de 15 bin, Manisa'da 2 bin yeni istihdam alanı oluşturulması bekleniyor.

12:56 Nissan Satış Rekorlarını Kırmaya Devam Ediyor CARMEDYA.COM – Nissan 2016 yılında yüzde 2,5 büyüme ile 5.559.902 otomobil ve ticari araç ile rekor seviyede satış gerçekleştirdi.

17:35 5 Tenis Sahasından Büyük Ekran! Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü Full HD LED ekranını kuracak.

13:53 Hazine'den Tahvil Artırımı Yetkisi Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdi.

12:47 Wın Eurasıa Metalworking İmalat ve Metal İşleme Fuarı Açıldı HANNOVER Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen WIN EURASIA Metalworking İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

03:06 2017 Chicago Otomobil Fuarı ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 109'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açacak "Chicago Otomobil Fuarı"nın basın tanıtımı başladı.

02:56 2017 Chicago Otomobil Fuarı ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 109'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açacak "Chicago Otomobil Fuarı"nın basın tanıtımı başladı.

11:11 Mitsubishi Electric'ten Kontrol Merkezlerine Özel Yeni Led Ekran Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol merkezleri için özel olarak tasarlanmış 1,5 mm piksel aralığına sahip yeni ürünü NPP LED ekranı tanıttı.

16:26 Çalık Enerji'den Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Tahvil İhracı Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları için 100 milyon lira olarak çıktığı tahvil ihracını gelen yoğun talep üzerine 150 milyon lira olarak tamamladı.

11:30 Çalık Enerji'den Tahvil İhracı Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, 100 milyon lira tutarında çıktığı tahvil ihracını yoğun talep üzerine 150 milyon lira olarak tamamladı.

11:11 Çalık Enerji'nin tahvil ihracına yoğun talep ÜNLÜ & Co aracılığı ile gerçekleştirilen ihraçtan elde edilecek gelir, şirketin enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

16:56 Japonya'dan Mitsubishi'ye Ağır Ceza CARMEDYA.COM – Mitsubishi Motors, araçların yakıt tüketimi testlerinde hile yapması nedeniyle Japonya‘da ağır para cezası aldı.

15:27 İnsan ve Robot Karşılıklı Satranç Oynayacak Mitsubishi Electric tarafından Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezinde teorik derslerin uygulamasını gerçekleştiren öğrenciler, daha önce dans ettirdikleri robota şimdi de insanla karşılıklı satranç oynatmayı hedefliyor.

13:25 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocakta Yüzde 8 Büyüdü Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 35 bin 323'e yükseldi.

12:50 Royal Taj Mahal Hotel'e Mitsubishi Electric İmzası Stone Group, Antalya Side'deki Royal Taj Mahal Hotel'in iklimlendirme sistemlerini Mitsubishi Electric'e emanet etti.

10:58 Cenevre Mitsubishi İçin Dönüm Noktası Olacak CARMEDYA.COM – Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni Kompakt SUV’ un 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak dünya prömiyeri marka için bir dönüm noktası olacak.

09:29 Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj Turkey'e Danışmanlık İzni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye destek/danışmanlık hizmeti yetkisi verdi.

14:31 Temsa ve Çimsa ABD'de Arayış İçerisinde" Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, "Hem Temsa hem de Çimsa ABD'de arayış içerisinde bulunuyor.

13:22 Sabancı Holding Sanayi Grubu, 2017 Hedeflerini Açıkladı Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu düzenlenen basın toplantısında Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı.

10:06 Japonya İlk Askeri İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı Silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay vererek 2. Dünya Savaşı'nda benimsediği pasifist anayasayla vedalaşan Japonya, şimdi de ilk askeri iletişim uydusunu fırlattı.

12:05 Mitsubishi Electric'ten All-Star 2017'de Gösteri Spor Toto Basketbol Süper Ligi ana sponsoru Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlar şöleni All-Star 2017'de gösteriye imza attı.

12:26 Lüks Araç Satışları ÖTV Artışıyla Frene Bastı Lüks araç satışları, 25 Kasım'daki ÖTV artışlarının ardından geçen yılın aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 50 azalarak 2 bin 442'ye geriledi.

11:16 Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı Lüks ve ultra lüks araç satışları, 25 Kasım'daki ÖTV artışlarının ardından geçen yılın aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 50 azalarak 2 bin 442'ye geriledi.

17:33 Japon Yatırımcıların Yeni Gözdesi İzmir İzmir'in konumu gereği doğal dağıtım merkezi olması ve sunduğu yüksek yaşam standartları yabancı yatırımcının ilgisini her geçen gün artırıyor.

14:25 Wikipedia'da Kafa Karıştıran Yazı! İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın sözünün ne kadar dpğru olduğunu, otomobil devinin Wikipedia sayfası acı bir şekilde ispatladı!

11:25 Mitsubishi Electric'ten "Akıllı Kontrol" Çözümü Mitsubishi Electric, klimalarla birlikte kullanılan ilave arayüzlerle kullanıcıların klimalar üzerindeki hakimiyetini artırarak yüksek konfor sunuyor.

10:35 En Çok Patenti Kim Aldı? Firmaların yeni fikirlerini güvence altına alan patentlerde Google, Samsung, IBM, Qualcomm gibi devler bakın nasıl sıralandı!

12:07 Mitsubishi Electric'ten Bursa'ya Sanayi 4.0 Eğitimi Mitsubishi Electric, Bursa'da sektör profesyonellerine Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti "e-F@ctory" sistemini anlattı.

11:53 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2016'da Rekor Kırdı Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını gördü.

15:09 Öğrencilere Trafik Eğitimi İstanbul´daydı TOSFED Kadınlar Kurulu tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen Velinin Karnesi Nasıl? sosyal sorumluluk projesi, 04 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da Bahçeşehir Okulları Sancaktepe Kampüsü'nde devam etti...

11:09 Ege'de Yerli ve Yabancı Yatırımlar Tam Gaz Türkiye'nin sanayi üretiminin önemli bölümünü karşılayan Ege'deki organize sanayi ve serbest bölgelerde yeni yabancı ve yerli yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor.

12:05 Yemmak Otomasyonda Mitsubishi Electric'i Tercih Etti Türkiye'nin önde gelen proses makineleri üreticisi Yemmak, kendi tesisinde ve ürettiği makinelerde elektrik, elektronik ve otomasyon alanında Mitsubishi Electric'i tercih etti.

10:53 Haftanın Tarihine Bakış Anadolu Ajansı 1925'te şirketleştiğinde "mübeyyiz (yazıları temize çeken kimse)" olan ve ilk paydaşlar arasında yer alan "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya, 5 Ocak 1975'te hayata veda etti.

15:30 Fransız Engie, Sinop Ngs'den Çekildiği Haberlerini Yalanladı Fransız enerji şirketi Engie tarafından, bazı basın organlarında yer alan haberlerdeki, "Engie nükleerden çıkma politikası kapsamında Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral projesinden çekildiğini açıkladı.

11:32 Mitsubishi Electric'ten Yeni Led Video Wall Mitsubishi Electric'in yeni Video Wall serisi renk ve parlaklık kaybına son veriyor.

14:02 Elazığ Şehir Hastanesi Finansal Kapanış İmza Töreni Rönesans Sağlık Yatırım'ın (RSY) Kamu Özel İşbirliği (PPP) kapsamında hayata geçireceği Elazığ Şehir Hastanesi, tamamı yabancı yatırımcılardan oluşan yatırımcı grubundan bono ihracı yoluyla 288 milyon avro tutarında finansman sağladı.

04:04 Led Duvar Ekran, We120 Serisi Led Video Wall Küpleri Minimum 11 yıl kesintisiz kullanım sunan yeni LED Video Wall Dünya teknoloji devi Mitsubishi Electric, duvar ekran çözümleri ürün gamına bir yenisini ekledi.