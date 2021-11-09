Son Dakika Mıtsubishi Haberleri

- 09.11.2021 09 Kas 17:45 Ticaret Bakanlığı, gümrükte el konulan araçları satışa çıkardı! Fiyatlar 65-70 bin lira arasında değişiyor
Ticaret Bakanlığı ihale ile ikinci el araba satışı yapmaya başladı. Piyasanın çok daha altında satışa çıkarılan otomobillerin ihale fiyatı 65-70 bin lira arasında değişiklik gösteriyor.
- 17.08.2021 17 Ağu 10:35 Yılın ilk 8 ayında deprem başlıklı 25 patent başvurusu yapıldı
Türkiye'de deprem başlıklı patent sayılarında kademeli bir şekilde artış gözleniyor.
- 03.08.2021 03 Ağu 16:14 Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı
Hatalı sollama yapıp 2 araca çarpan şoför araçta sıkıştı Sancaktepe'de aşırı hız yaparak hatalı sollama yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek 2 araca çarptı.
- 23.10.2018 23 Eki 12:26 Bombardier'den Mitsubishi'ye "Ticari Hırsızlık" Suçlaması
Kanadalı uçak üreticisi Bombardier, Japon Mitsubishi Havacılık şirketini ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle dava etti.
- 19.10.2018 19 Eki 10:56 Dacia Sandero Daha Ateşli Olabilir
CARMEDYA.COM – Nissan’da Nismo varsa, Renault’nun da RenaultSport takımı var. Bu ekipler daha sportif ve performanslı modeller hazırlamak için çabalıyorlar.
- 18.10.2018 18 Eki 17:28 Japon Firmalar Yatırım İçin Manisa'da
Türkiye’de ve Manisa’da yatırım ortamını tanımak amacıyla Manisa’ya gelen Japon yatırımcı heyeti Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret etti.
- 18.10.2018 18 Eki 15:11 Mitsubishi Electric'ten Türk Kahvesi Servis Eden Japon Robot
Endüstriyel robotların Türkiye'deki en büyük buluşması olarak WOW Kongre Merkezi'nde 16-18 Ekim'de düzenlenen 4. Robot Yatırımları Zirvesi ve Sergisi'ne katılan Mitsubishi Electric, ziyaretçilere Türk kahvesi servis eden Japon robotuyla öne çıktı.
- 17.10.2018 17 Eki 16:56 Yeni Mitsubishi L200 Karşınızda
CARMEDYA.COM – Mitsubishi yeni L200 modelini 9 Kasım’da basına tanıtacak.
- 17.10.2018 17 Eki 11:01 Afrika Pazarına "Asya" ile Girdi
Türkiye'nin yerli imkanlarla tünel açma makinesi üreten tek firması E-BERK, geliştirdiği yeni ürününü Tunus'a ihraç ederek Afrika pazarına adım attı.
- 02.12.2017 02 Ara 15:06 110. La Auto Show Kapılarını Açtı
- 110. LA Auto Show kapılarını açtıLOS ANGELES - 2017 yılının son büyük otomobil fuarı olan ve yaklaşık bin adet son model ve klasik otomobilin yer aldığı Los Angeles Otomobil fuarı, yüz onuncu kez otomobil severler için kapılarını açtı.
- 02.12.2017 02 Ara 14:24 110. La Auto Show Kapılarını Açtı
2017 yılının son büyük otomobil fuarı olan ve yaklaşık bin adet son model ve klasik otomobilin yer aldığı Los Angeles Otomobil fuarı, yüz onuncu kez otomobil severler için kapılarını açtı.
- 02.05.2017 02 May 11:30 Mitsubishi Electric, Dokunmatik Cnc Kontrol Ünitelerini Yeniledi
Mitsubishi Electric'in dokunmatik CNC kontrol ünitelerinin ekran ve klavye tasarımı yenilendi.
- 28.04.2017 28 Nis 21:58 Japonya Başbakanı Abe, İngiltere'de
İngiltere'ye ziyarette bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İngiliz mevkidaşı Theresa May ile bir araya geldi.
- 24.04.2017 24 Nis 12:14 Ege'de Kazanan Avcıoğlu
BC Vision Motorsport takımı adına Skoda Fabia R5 ile mücadele eden Burak Çukurova-Vedat Bostancı'nın ikinci sırada tamamladığı yarışın üçüncüsü ise Neo Motorspor adına Peugeot 208 T16 R5 ile Yağız Avcı-Bahadır Gücenmez oldu.
- 23.04.2017 23 Nis 17:20 Ege Rallisi'nde Zafer Avcıoğlu'nun
EGE Otomobil Sporları Kulübü tarafından, Saygılı Rulman ana sponsorluğunda düzenlenen 27'nci Ege Rallisi, TOK Sport WRT adına Ford Feista R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibinin zaferiyle sona erdi.
- 23.04.2017 23 Nis 16:56 Makyajlı Mistubishi Asx Auto Show'da
CARMEDYA.COM – Temsa Motorlu Araçlar, yeni yüzlü Mitsubishi ASX’i ilk kez İstanbul Autoshow 2017’de otomobil meraklılarıyla buluşturdu.
- 22.04.2017 22 Nis 11:47 Bursa İş Dünyası Tokyo'da
Bursalı firmalar Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen Tekno Frontier 2017 Fuarı’nı ziyaret etti.
- 21.04.2017 21 Nis 16:26 Son Model Otomobiller Istanbul Autoshow'da
Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound (yaklaşık 11,2 milyon lira) değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.
- 21.04.2017 21 Nis 15:53 Son Model Otomobiller İstanbul Autoshow'da
Türkiye'nin en önemli otomobil fuarı İstanbul Autoshow, ziyaretçilere, 2,4 milyon pound (yaklaşık 11,2 milyon lira) değerindeki modelden geleceğin araç teknolojilerine kadar birçok otomobil ve yeni teknolojiyi görme imkanı sunuyor.
- 20.04.2017 20 Nis 17:19 İstanbul Autoshow 2017
Otomotiv Distribütörleri Derneği (- ODD) tarafından düzenlenen İstanbul Autoshow'da markalar en yeni model ve teknolojilerini otomobil severlerle buluşturuyor.
- 20.04.2017 20 Nis 16:29 Mitsubishi Electric, Antalya'da İş Ortaklarıyla Buluştu
Mitsubishi Electric, Türkiye genelindeki fabrika otomasyonu iş ortaklarıyla Antalya'da bir araya geldi.
- 20.04.2017 20 Nis 12:35 İstanbul Autoshow 2017
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen "İstanbul Autoshow" kapılarını VIP ziyaretçileri ve basın mensuplarına açtı.
- 20.04.2017 20 Nis 00:09 Fox News, Ünlü Yorumcusuyla Yollarını Ayırdı
NEW ABD'de televizyon kanalı Fox News, cinsel taciz iddiaları ortaya atılan programcı Bill O'Reilly ile yolları ayırdığını açıkladı.
- 13.04.2017 13 Nis 11:33 Mitsubishi Electric, CeBIT 2017'de Yeni Teknolojileri Sergiledi
Mitsubishi Electric, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2017'de 3D haritalama teknolojilerini, sesle aktive edilen çizim uygulamasını ve sürücüsüz araç kullanımı için konsept aracını sergiledi.
- 12.04.2017 12 Nis 14:57 Nissan'ın Yeni Patronu Mitsubishi'yi Kalkındıracak
CARMEDYA.COM – Nissan’ın yeni CEO’su Hiroto Saikawa, şirketi cesur bir plan çerçevesinde hazırlıyor.
- 12.04.2017 12 Nis 03:38 Yapay Zeka Teknolojili Yeni Mitsubishi Electric Slz-Kf Serisi
Mitsubishi Electric SLZ-KF Serisi Profesyonel Klimalarını Duyurdu Mitsubishi Electric yenilenen profesyonel seri klimaları yeni SLZ-KF Serisinde "Çevre ve kullanıcı dostu özellikler, 3D i-see sensör ve homojen hava dağıtım özelliklerini" tüketicinin beğenisine sunuyor.
- 11.04.2017 11 Nis 11:25 Mitsubishi Electric'ten Yenilenen Profesyonel Seri Klima
Mitsubishi Electric, profesyonel seri ürün gamı içinde yer alan 4 yöne üflemeli kompakt kaset tipi klimalarını yeni SLZ-KF serisi ile yeniledi.
- 10.04.2017 10 Nis 10:36 Mitsubishi Electric 3 Dalda Guinness Dünya Rekoru Kırdı
Mitsubishi Electric, en hızlı asansör, bir binada bulunan en uzun seyahat mesafesine sahip asansör ve en hızlı çift katlı asansör olmak üzere 3 ayrı kategoride Guinness Dünya Rekoru elde etti.
- 05.04.2017 05 Nis 17:23 TV Yorumcusu Bill O'Reilly Cinsel Tacizle Suçlanınca, Şirketler Reklamlarını Çekti
ABD'de Fox News programcısı Bill O'Reilly hakkında ortaya çıkan cinsel taciz iddiaları sebebiyle bir grup büyük şirket, kanala verdikleri reklamları geri çektiklerini açıkladı.
- 05.04.2017 05 Nis 10:56 Mitsubishi Electric, Kariyer Günlerinde Öğrencilerle Buluştu
Fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanındaki markalardan Mitsubishi Electric'in yöneticileri Doğuş Üniversitesi öğrencileri ile Kariyer Günleri etkinliğinde buluştu.
- 03.04.2017 03 Nis 12:55 Mitsubishi Electric Türkiye'ye Yeni Başkan
Mitsubishi Electric'in Türkiye operasyonlarını Şevket Saraçoğlu yönetecek.
- 29.03.2017 29 Mar 13:47 Ciro Rekortmeni İklimSA, Bayi ve Servisleri ile Kıbrıs'ta Buluştu
Türkiye iklimlendirme sektörünün öncüsü İklimSA'nın Türkiye genelindeki iklimlendirme merkezleri ve yetkili servisleri Kıbrıs'ta bir araya geldi.
- 24.03.2017 24 Mar 11:32 Sinop'taki Sahanın Nükleere Uygunluğu Yıl Sonunda Belli Olacak
Japon Mitsubishi'nin Sinop Nükleer Enerji Şirketi Başkanı Kanda, teknik fizibilite kapsamında Sinop'taki sahanın santral yapımı için uygunluğunu bu yıl sonunda teyit edeceklerini söyledi.
- 21.03.2017 21 Mar 18:27 Sıla, Avrupa'daki Hayranlarıyla Buluşacak
Türk pop müziği şarkıcısı Sıla, 25 Mart'ta Avrupa turnesine çıkacak.
- 21.03.2017 21 Mar 01:23 Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Japonya Başbakanı Abe Bir Araya Geldi
Fransa ve Japonya, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini artıracak.
- 21.03.2017 21 Mar 01:02 Japonya ve Fransa Sivil Nükleer Enerjide İş Birliği Yapacak
Fransa ve Japonya, sivil nükleer enerji alanında iş birliğini artıracak.
- 17.03.2017 17 Mar 18:59 Mitsubishi Electric'ten Otomasyon Dünyasına Yeni Çözüm
Mitsubishi Electric, WIN Eurasia Automation Fuarı'nda yeni ürünü "Panolu Inverter Çözüm Platformu"nu tanıttı.
- 17.03.2017 17 Mar 11:39 Japonya Keşif Uydusu Fırlattı
Japonya, uzaya keşif uydusu gönderdi.
- 17.03.2017 17 Mar 11:37 Türkiyeyi Operasyon Merkezi Olarak Görüyoruz'
Mitsubishi Electric Avrupa Fabrika Otomasyon Sistemleri Başkanı Puetz, "Son dönemde aldığımız karar ile Türkiye'yi operasyon merkezi yapacak ülke olarak görüyoruz" dedi.
- 15.03.2017 15 Mar 13:37 Türk Eximbank'tan 400 Milyon Euro Sendikasyon Kredisi
– Türk Eximbank'ın, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.'nin koordinatörlüğünde 22 bankanın katılımıyla bir yıl vadeli 400 milyon Euro sendikasyon kredisi sağladığı duyuruldu.
- 15.03.2017 15 Mar 13:07 Ekonomi Bakanı Zeybekci Açıklaması
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak.
- 15.03.2017 15 Mar 11:08 Türk Eximbank'tan 400 Milyon Avroluk Sendikasyon Kredisi
Türk Eximbank, 22 bankanın katılımıyla 1 yıl vadeli 400 milyon avro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
- 15.03.2017 15 Mar 10:52 Türk Eximbank'tan 400 Milyon Euroluk Sendikasyon Kredisi Başarısı
Ekonomi Bakanlığı, bakanlığa bağlı ihracat kredi bankası Türk Eximbank’ın 1 yıl vadeli 400 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladığını açıkladı.
- 10.03.2017 10 Mar 15:54 Endüstrinin Geleceği, WIN EURASIA Automation'da
İmalat sanayinin lider fuarı WIN EURASIA Automation 2017, 16-19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP'ta ziyaretçilerini ağırlayacak.
- 09.03.2017 09 Mar 16:26 Renault'nun Türk, Fransız, İspanyol ve İngiliz İşçileri Bursa'da Buluştu
Renault'nun Türkiye, Fransa, İspanya ve İngiltere'deki fabrikalarında çalışan işçiler ve bu fabrikalarda örgütlü sendikaların liderleri Bursa'da buluştu.
- 09.03.2017 09 Mar 16:26 Renault'nun Türk, Fransız, İspanyol ve İngiliz İşçileri Bursa'da Buluştu
Renault'nun Türkiye, Fransa, İspanya ve İngiltere'deki fabrikalarında çalışan işçiler ve bu fabrikalarda örgütlü sendikaların liderleri Bursa'da buluştu.
- 09.03.2017 09 Mar 12:02 Mitsubishi Electric'ten Klima Seçimi ve Bakımı İçin Öneriler
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri Genel Müdürü Yenal Altaç, klima seçiminde mekana uygun kapasiteyi belirlemenin önemli olduğunu ve ileri teknolojilerin tasarrufa katkıda bulunduğunu bildirdi.
- 09.03.2017 09 Mar 10:53 Fiat Chrysler CEO'su: Volkswagen Birleşme Görüşmelerine Gelecek
Fiat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne, "Volkswagen'in çok kısa bir süre sonra birleşme görüşmeleri yapmak için sohbete geleceğinden eminim" dedi.
- 08.03.2017 08 Mar 14:56 Mitsubishi Eclipse Sport Cenevre'de Sahne Aldı
Mitsubishi Motors’un özellikle Avrupa’da tamamen bir “SUV” markası olma yolundaki yeni marka yapılanmasını ve konumlandırmasını destekleyen Eclipse Cross, markanın ASX ve Outlander ile yarattığı müşteri kitlesini genişleterek, öne çıkan kusursuz dizaynı, benzersiz...
- 08.03.2017 08 Mar 13:06 Avrupa Konutları Kale'de Mitsubishi Electric Asansörler Kullanılıyor
Artaş İnşaat, Avrupa Konutları Kale'nin asansör sistemleri için Mitsubishi Electric'i tercih etti.
- 07.03.2017 07 Mar 14:58 WIN Eurasia Automation'dan STARTUP'lara destek
16-19 Mart tarihleri arasında WIN Eurasia Automation çatısı altında İTÜ Arı Teknokent işbirliğiyle oluşturulan STARTUP Özel Bölümü'nde genç ve yenilikçi firmalar bir araya gelecek.
- 02.03.2017 02 Mar 16:44 Başkent'te Asbest Tartışması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Maltepe’deki Havagazı Fabrikası’nın kaldırılması ihalesini alan firmanın, söküm işlemi için konunun uzmanlarından Rahmi Baysal’ı işin başına getirdiğini bildirdi.
- 02.03.2017 02 Mar 12:42 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Şubatta Daraldı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,09 azalarak 46 bin 965 oldu.
- 24.02.2017 24 Şub 12:20 Rekabet Kurulu Kararları
Rekabet Kurulunca, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ'nin tam kontrolünün BRF S.A. tarafından devralınması ve Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketinin, Bolu Kalite Yem Sanayi AŞ'yi devralması işlemlerine izin verildi.
- 24.02.2017 24 Şub 12:17 Nissan'da Üst Düzey Atama
Japon otomotiv devi Nissan, Hiroto Saikawa’yı Nissan CEO’su olarak atadı.
- 24.02.2017 24 Şub 10:28 Nissan'da üst düzey atama
Japon otomotiv devi Nissan, Hiroto Saikawa'yı Nissan CEO'su olarak atadı. Carlos Ghosn, Nissan'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.
- 23.02.2017 23 Şub 13:56 Kayso Başkanı Büyüksimitçi, "Endüstri 4.0'ı Kaçırmamalıyız"
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfı (ÜSAİV) ve Mitsubishi Elektrik Türkiye işbirliğinde KAYSO üyelerine yönelik “4. Sanayi Devrimi Endüstri 4.0” konulu konferans düzenlendi.
- 22.02.2017 22 Şub 11:02 Ege'de İstihdam Seferberliği
İstihdam seferberliği kapsamında bu yıl devreye girecek tesislerle İzmir'de 15 bin, Manisa'da 2 bin yeni istihdam alanı oluşturulması bekleniyor.
- 20.02.2017 20 Şub 12:56 Nissan Satış Rekorlarını Kırmaya Devam Ediyor
CARMEDYA.COM – Nissan 2016 yılında yüzde 2,5 büyüme ile 5.559.902 otomobil ve ticari araç ile rekor seviyede satış gerçekleştirdi.
- 19.02.2017 19 Şub 17:35 5 Tenis Sahasından Büyük Ekran!
Mitsubishi Electric, Hong Kong'un en büyük ve en yüksek çözünürlüklü Full HD LED ekranını kuracak.
- 16.02.2017 16 Şub 13:53 Hazine'den Tahvil Artırımı Yetkisi
Hazine Müsteşarlığı, dolar cinsinden Mart 2027 vadeli tahvilin artırımı için 3 kuruluşa yetki verdi.
- 13.02.2017 13 Şub 13:06 Mitsubishi Electric, Hong Kong'un En Büyük Full Hd Led'ini Kuracak
Mitsubishi Electric, Hong Kong'da 5 tenis kortundan daha büyük bir Diamond Vision ekranı kurmaya hazırlanıyor.
- 10.02.2017 10 Şub 12:47 Wın Eurasıa Metalworking İmalat ve Metal İşleme Fuarı Açıldı
HANNOVER Fairs Turkey Fuarcılık tarafından düzenlenen WIN EURASIA Metalworking İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.
- 10.02.2017 10 Şub 03:06 2017 Chicago Otomobil Fuarı
ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 109'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açacak "Chicago Otomobil Fuarı"nın basın tanıtımı başladı.
- 10.02.2017 10 Şub 02:56 2017 Chicago Otomobil Fuarı
ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 109'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açacak "Chicago Otomobil Fuarı"nın basın tanıtımı başladı.
- 09.02.2017 09 Şub 11:11 Mitsubishi Electric'ten Kontrol Merkezlerine Özel Yeni Led Ekran
Mitsubishi Electric, komuta ve kontrol merkezleri için özel olarak tasarlanmış 1,5 mm piksel aralığına sahip yeni ürünü NPP LED ekranı tanıttı.
- 09.02.2017 09 Şub 11:03 Renault-Nissan İttifakı 2016'da 9,96 Milyon Araç Sattı
Renault-Nissan İttifakı 2016 yılında 9 milyon 961 bin 347 aracın satışını gerçekleştirdi.
- 06.02.2017 06 Şub 16:26 Çalık Enerji'den Yenilenebilir Enerji Yatırımları İçin Tahvil İhracı
Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji, yenilenebilir enerji yatırımları için 100 milyon lira olarak çıktığı tahvil ihracını gelen yoğun talep üzerine 150 milyon lira olarak tamamladı.
- 06.02.2017 06 Şub 11:30 Çalık Enerji'den Tahvil İhracı
Çalık Holding ve Mitsubishi Corporation ortaklığındaki Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, 100 milyon lira tutarında çıktığı tahvil ihracını yoğun talep üzerine 150 milyon lira olarak tamamladı.
- 06.02.2017 06 Şub 11:11 Çalık Enerji'nin tahvil ihracına yoğun talep
ÜNLÜ & Co aracılığı ile gerçekleştirilen ihraçtan elde edilecek gelir, şirketin enerji yatırımlarının finansmanında kullanılacak.
- 04.02.2017 04 Şub 16:56 Japonya'dan Mitsubishi'ye Ağır Ceza
CARMEDYA.COM – Mitsubishi Motors, araçların yakıt tüketimi testlerinde hile yapması nedeniyle Japonya‘da ağır para cezası aldı.
- 03.02.2017 03 Şub 15:27 İnsan ve Robot Karşılıklı Satranç Oynayacak
Mitsubishi Electric tarafından Doğuş Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Endüstriyel Otomasyon ve Robot Teknolojileri Eğitim Merkezinde teorik derslerin uygulamasını gerçekleştiren öğrenciler, daha önce dans ettirdikleri robota şimdi de insanla karşılıklı satranç oynatmayı hedefliyor.
- 02.02.2017 02 Şub 13:25 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Ocakta Yüzde 8 Büyüdü
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2017'nin ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 35 bin 323'e yükseldi.
- 01.02.2017 01 Şub 12:50 Royal Taj Mahal Hotel'e Mitsubishi Electric İmzası
Stone Group, Antalya Side'deki Royal Taj Mahal Hotel'in iklimlendirme sistemlerini Mitsubishi Electric'e emanet etti.
- 26.01.2017 26 Oca 10:58 Cenevre Mitsubishi İçin Dönüm Noktası Olacak
CARMEDYA.COM – Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni Kompakt SUV’ un 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda yapılacak dünya prömiyeri marka için bir dönüm noktası olacak.
- 26.01.2017 26 Oca 09:29 Bank Of Tokyo Mitsubishi Ufj Turkey'e Danışmanlık İzni
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye destek/danışmanlık hizmeti yetkisi verdi.
- 25.01.2017 25 Oca 14:31 Temsa ve Çimsa ABD'de Arayış İçerisinde"
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, "Hem Temsa hem de Çimsa ABD'de arayış içerisinde bulunuyor.
- 25.01.2017 25 Oca 13:40 Sabancı Holding'den 2017'de 1.5 Milyar TL'lik Yatırım
Sabancı Holding Sanayi Grubu 2017'de 1.5 milyar liralık yatirim yapacak ve ihracata odaklanacak.
- 25.01.2017 25 Oca 13:22 Sabancı Holding Sanayi Grubu, 2017 Hedeflerini Açıkladı
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu düzenlenen basın toplantısında Sanayi Grubu’nun faaliyetlerini aktardı.
- 25.01.2017 25 Oca 10:06 Japonya İlk Askeri İletişim Uydusunu Uzaya Fırlattı
Silahlı kuvvetlerin yurt dışında savaşa katılmasına onay vererek 2. Dünya Savaşı'nda benimsediği pasifist anayasayla vedalaşan Japonya, şimdi de ilk askeri iletişim uydusunu fırlattı.
- 24.01.2017 24 Oca 13:56 Japonya "Kirameki" Uydusunu Fırlattı
Japonya Savunma Bakanlığı, ilk iletişim uydusunu fırlattı.
- 23.01.2017 23 Oca 12:05 Mitsubishi Electric'ten All-Star 2017'de Gösteri
Spor Toto Basketbol Süper Ligi ana sponsoru Mitsubishi Electric Klima Sistemleri, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlar şöleni All-Star 2017'de gösteriye imza attı.
- 20.01.2017 20 Oca 12:26 Lüks Araç Satışları ÖTV Artışıyla Frene Bastı
Lüks araç satışları, 25 Kasım'daki ÖTV artışlarının ardından geçen yılın aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 50 azalarak 2 bin 442'ye geriledi.
- 20.01.2017 20 Oca 11:16 Lüks Araç Satışları Ötv Artışıyla Frene Bastı
Lüks ve ultra lüks araç satışları, 25 Kasım'daki ÖTV artışlarının ardından geçen yılın aralık ayında 2015'in aynı ayına kıyasla yüzde 50 azalarak 2 bin 442'ye geriledi.
- 18.01.2017 18 Oca 17:33 Japon Yatırımcıların Yeni Gözdesi İzmir
İzmir'in konumu gereği doğal dağıtım merkezi olması ve sunduğu yüksek yaşam standartları yabancı yatırımcının ilgisini her geçen gün artırıyor.
- 18.01.2017 18 Oca 14:25 Wikipedia'da Kafa Karıştıran Yazı!
İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın sözünün ne kadar dpğru olduğunu, otomobil devinin Wikipedia sayfası acı bir şekilde ispatladı!
- 17.01.2017 17 Oca 11:25 Mitsubishi Electric'ten "Akıllı Kontrol" Çözümü
Mitsubishi Electric, klimalarla birlikte kullanılan ilave arayüzlerle kullanıcıların klimalar üzerindeki hakimiyetini artırarak yüksek konfor sunuyor.
- 13.01.2017 13 Oca 10:35 En Çok Patenti Kim Aldı?
Firmaların yeni fikirlerini güvence altına alan patentlerde Google, Samsung, IBM, Qualcomm gibi devler bakın nasıl sıralandı!
- 12.01.2017 12 Oca 12:07 Mitsubishi Electric'ten Bursa'ya Sanayi 4.0 Eğitimi
Mitsubishi Electric, Bursa'da sektör profesyonellerine Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti "e-F@ctory" sistemini anlattı.
- 06.01.2017 06 Oca 11:53 Otomobil ve Hafif Ticari Araç Satışları 2016'da Rekor Kırdı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,6 büyümeyle 983 bin 720'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek satış rakamını gördü.
- 05.01.2017 05 Oca 15:09 Öğrencilere Trafik Eğitimi İstanbul´daydı
TOSFED Kadınlar Kurulu tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen Velinin Karnesi Nasıl? sosyal sorumluluk projesi, 04 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da Bahçeşehir Okulları Sancaktepe Kampüsü'nde devam etti...
- 05.01.2017 05 Oca 11:09 Ege'de Yerli ve Yabancı Yatırımlar Tam Gaz
Türkiye'nin sanayi üretiminin önemli bölümünü karşılayan Ege'deki organize sanayi ve serbest bölgelerde yeni yabancı ve yerli yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor.
- 04.01.2017 04 Oca 12:05 Yemmak Otomasyonda Mitsubishi Electric'i Tercih Etti
Türkiye'nin önde gelen proses makineleri üreticisi Yemmak, kendi tesisinde ve ürettiği makinelerde elektrik, elektronik ve otomasyon alanında Mitsubishi Electric'i tercih etti.
- 02.01.2017 02 Oca 10:53 Haftanın Tarihine Bakış
Anadolu Ajansı 1925'te şirketleştiğinde "mübeyyiz (yazıları temize çeken kimse)" olan ve ilk paydaşlar arasında yer alan "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya, 5 Ocak 1975'te hayata veda etti.
- 23.12.2016 23 Ara 15:30 Fransız Engie, Sinop Ngs'den Çekildiği Haberlerini Yalanladı
Fransız enerji şirketi Engie tarafından, bazı basın organlarında yer alan haberlerdeki, "Engie nükleerden çıkma politikası kapsamında Sinop'ta yapılacak ikinci nükleer santral projesinden çekildiğini açıkladı.
- 21.12.2016 21 Ara 11:32 Mitsubishi Electric'ten Yeni Led Video Wall
Mitsubishi Electric'in yeni Video Wall serisi renk ve parlaklık kaybına son veriyor.
- 20.12.2016 20 Ara 14:02 Elazığ Şehir Hastanesi Finansal Kapanış İmza Töreni
Rönesans Sağlık Yatırım'ın (RSY) Kamu Özel İşbirliği (PPP) kapsamında hayata geçireceği Elazığ Şehir Hastanesi, tamamı yabancı yatırımcılardan oluşan yatırımcı grubundan bono ihracı yoluyla 288 milyon avro tutarında finansman sağladı.
- 20.12.2016 20 Ara 04:04 Led Duvar Ekran, We120 Serisi Led Video Wall Küpleri
Minimum 11 yıl kesintisiz kullanım sunan yeni LED Video Wall Dünya teknoloji devi Mitsubishi Electric, duvar ekran çözümleri ürün gamına bir yenisini ekledi.
- 13.12.2016 13 Ara 13:11 Mitsubishi Electric'ten Üreticilere E-F@ctory Katkısı
Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, Mitsubishi Electric'in, e-F@ctory ile kullanıcıların yüksek hızlı ve bilgiye dayalı üretim hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunduğunu bildirdi.