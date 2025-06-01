10. Yargı Paketi Kabul Edildi - Son Dakika
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Politika

10. Yargı Paketi Kabul Edildi

01.06.2025 18:09
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 10. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk yargı paketi olan kanun teklifi, hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatımızı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içeriyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından 10. Yargı Paketi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, "TBMM Adalet Komisyonunda bugün kabul edilen ve kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk yargı paketi olan kanun teklifi, hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatımızı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içeriyor. 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklif, 30 maddeden oluşuyor. Kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilme sürecinde emeği ve katkısı bulunan tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kanun teklifinin bazı maddeleri ise şöyle:

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkan tanınacak.

Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı, kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Konutta infaz usulünün kapsamı ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan 3 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan 4 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm olanlar hariç olmak üzere hapis cezasına mahküm olanlardan ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ayrıca 3 yıl yerine 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacak." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 10. Yargı Paketi Kabul Edildi - Son Dakika

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