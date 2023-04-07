Ahmet Özal hesabından haykırdılar! Maaşlarını alamayan sosyal medya ekibinden peş peşe paylaşımlar - Son Dakika
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Ahmet Özal hesabından haykırdılar! Maaşlarını alamayan sosyal medya ekibinden peş peşe paylaşımlar

07.04.2023 14:35

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen fakat 100 bin imza toplamayı başaramayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekibi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak mesajlar paylaştı. Paylaşımlarda "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Partide herkesi oyalamıştır, çaycısının parasını bile ödememiştir" dendi.

Cumhurbaşkanı adayı olan ve gerekli 100 bin imzayı toplayamayan TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'ın sosyal medya ekibi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Özal'ın Twitter hesabından çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

"BU PAYLAŞIM ÖZAL'IN KANDIRDIĞI EKİP TARAFINDAN YAPILMIŞTIR"

Özal'ın hesabından yapılan paylaşımlarda, "Ahmet Özal TEK Parti'den istifa etmiştir. Partinin bırakın genel başkanı olmayı, üyesi bile değildir. Kamuoyunca çıkan haberlerin tamamı düzmecedir. Bu paylaşım Ahmet Özal'ın maaşlarını ödemeyip ortada bıraktığı, kandırdığı sosyal medya ekibi tarafından yapılmıştır!" gibi ifadeler yer aldı.

"ÇAYCININ PARASINI BİLE ÖDEMEMİŞTİR"

Maaşlarının ödenmediğini belirten 'sosyal medya' ekibi, paylaşımın devamında, "Ahmet Özal TEK Parti'de herkesi oyalamıştır. Çaycısının parasını bile ödememiştir. Partide kimse kendisine saygı duymaz.

"CHP'YE DESTEK VEREREK BABASININ KEMİKLERİNİ SIZLATMIŞTIR"

Ahmet Özal, babası Turgut Özal'ın kemiklerini sızlatırcasına CHP'ye destek vermiştir. Kendisini reddediyoruz! Bu kadar yalanı kaldıramıyoruz. YAZIKLAR OLSUN..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Özal'a sosyal medya ekibinden büyük darbe! Maaşlarını alamayınca art arda paylaşımlar yaptılar
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Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ahmet Özal hesabından haykırdılar! Maaşlarını alamayan sosyal medya ekibinden peş peşe paylaşımlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Özal hesabından haykırdılar! Maaşlarını alamayan sosyal medya ekibinden peş peşe paylaşımlar - Son Dakika
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