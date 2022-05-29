6 muhalefet lideri Gelecek Partisi ev sahipliğinde dördüncü kez buluştu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal 4'üncü kez bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal 4'üncü kez bir araya geldi. 6'lı masayı oluşturan liderlerin saat 19.00'da başlayan toplantısının gündeminde seçim ve iktidar sürecine ilişkin yol haritası ve sandık güvenliği olacağı öğrenildi. Buluşmanın 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

Bir sonraki buluşma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Son toplantının ise temmuz ayında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

(Ömer Faruk Karataş - Hakan Karaduman/İHA)