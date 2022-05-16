AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı

16.05.2022 22:41
AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, AB Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde tartışmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB Dışişleri Bakanları'nın Rus petrolüne ambargoyu da içeren Rusya'ya yönelik 6'ncı yaptırım paketi üzerinde henüz anlaşmaya varamadığını açıklayarak, "Ne yazık ki bugün bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı" dedi.

Borrell, bugünkü toplantının Macaristan'ın Rus petrolüne uygulanacak yasak ile karşı karşıya kalacağı zorluklarla ilgili bazı konulara açıklık getirdiğini ifade ederek, "Bugün bir anlaşmaya varmaya çalışmak gündemde bile değildi, çünkü bunun mümkün olmadığını biliyorduk. Bazı üye devletlerin isteksiz olmasının nedenleri hakkında sadece petrol yasağı değil, yaptırım paketinin diğer unsurları hakkında da çok yapıcı bir tartışma yaptık" dedi.

Borrell, Dışişleri Bakanlarının Ukrayna'nın silah alımlarının desteklemek için ek 500 milyon euro sağlamaya karar verdiklerini ve AB'nin bu amaç için ayırdığı toplam paranın 2 milyar euroya ulaştığını ifade etti.

AB, bu yılın sonuna kadar Rusya'dan tüm petrol ithalatını yasaklamayı ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'ı SWIFT sisteminden çıkarmayı planlıyor.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Rus petrolüne uygulanacak yasağın Macaristan için oluşturacağı sorunlara AB'nin çözüm bulması halinde Rus petrolüne yönelik AB yaptırımlarına onaylayacağını ifade etmişti. - BRÜKSEL

YORUMLAR
500
Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi Renault ile Rusya arasında anlaşma: Şirketin tüm varlıkları Rus devletine devredildi

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı - Son Dakika


Son Dakika
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
22:19 Galatasaray seriyi Adana Demirspor ile bozdu! Karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı!
21:17 Mansur Yavaş, Kürt seçmenin oyunu alabilir mi? Akıllara 2019 yerel seçimleri geldi
21:15 Kan donduran olay! Başından silahla vurulmuş ve eli kesilmiş 2 erkek cesedi bulundu
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 22:45:11. #1.12#
SON DAKİKA: AB, Rus petrolünün yasaklanması konusunda anlaşmaya varamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement