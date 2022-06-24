Son dakika haberi: AB: "Ukrayna'daki savaşın enflasyon üzerinde ağır bir etkisi var"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde bir araya gelerek, " Ukrayna'daki savaşın enflasyon üzerinde ağır bir etkisi var" ifadelerini kullandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde 2'nci gün sona erdi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von Der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurularının yanı sıra, Avrupa ekonomisinin güçlendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen yaptığı konuşmada, "Bugün, Avrupa Zirvesi sırasında, ekonomi üzerine derinlemesine görüşme fırsatı bulduk. Avrupa bölgesinin her ne kadar savaştan önce beklediğimizden daha az da olsa 2022 ve 2023'te büyümeye devam etmesi bekleniyor. Ukrayna'daki savaşın hem büyüme hem de enflasyon üzerinde ağır bir etkisi var. Rusya'nın gaz konusundaki yıkıcı eylemini, gıda ve enerji sektörlerinin ötesinde fiyat artışlarını gördük. Bu nedenle, özellikle en savunmasız olan toplumlarımızın üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerin nasıl azaltılabileceğini tartıştık. Rus gazının Avrupa'ya teslimatında yaşanabilecek aksaklıklarla başa çıkmak için yeterince hazırlıklı olma konusunda çalışıyoruz" dedi. Leyen, "Sorunumuzun temel nedeni, kurtulmamız gereken fosil yakıta olan bağımlılığımızdır. Enerji arzımızı çeşitlendirmek için yaklaşık 300 milyar euro ayırarak AB kaynaklarının yeniden güçlendirilmesini sağlıyoruz. İkinci olarak enerji verimliliğini artırmayı ve üçüncü olarak yenilenebilir enerjimizin tedarikini arttırmayı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Leyen ayrıca daha güçlü bir Avrupa Birliği oluşturma doğrultusunda, AB'nin 27 üye ülkesiyle ortak bir AB acil durum planı üzerinde çalıştığını söyleyerek, "Rusya'nın gaz dağıtımlarıyla ilişkili daha fazla aksamayla başa çıkmak için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konuda ulusal acil durum planlarının yeterli olduğundan emin olmak için çok çalışıyoruz. Ortaklarla malzemeleri çeşitlendirmek ve AB ülkeleriyle acil talep azaltma planı üzerinde çalışıyoruz. Bunu yapıyoruz çünkü Covid-19 salgınından dersimizi aldık. Birlik olarak hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu ve muazzam bir etkimiz olduğunu gördük" dedi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon hepimiz için büyük bir endişe kaynağıdır. Rusya'nın saldırganlığı enerji ve gıda fiyatlarını arttırıyor. Bütün bunlar vatandaşlarımızı ve işletmelerimizi doğrudan etkiliyor. Bu doğrultuda birleştik ve ekonomik politika tepkilerimizi yakından koordine etmeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, MOLDOVA VE GÜRCİSTAN'A AB ÜYELİĞİ ADAYLIĞI

AB Komisyonu Başkanı Leyen ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve AB Komisyonu Başkanı Michael ile AB Liderler Zirvesi'nde yaptığı görüşmeleri içeren ortak bir basın bildirisi yayınlayarak, "Bugün, Avrupa için güzel bir gün. Ukrayna ve Moldova'ya Avrupa ailesinin bir parçası olmak için aday statüsü verildi. Gürcistan'a ise AB üyesi olma perspektifi verilmiştir" dedi. Ortak basın açıklamasında, "Avrupa için belirleyici bir an olan bu güzel bir günde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Gürcistan Devlet Başkanı Salome Zurabişvili'yi içtenlikle tebrik ediyoruz. Her 3 ülke de Avrupa ailemizin birer parçası, bundan hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Liderlerin bugün aldığı tarihi karar da bunu doğruluyor. Üçüne de AB'ye katılım perspektifi veriyor ve önünüzdeki yolu ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Elbette, ülkelerin katılım sürecinin bir sonraki aşamasına geçmeden önce yapması gerekenler var, ancak hepsinin mümkün olduğu kadar hızlı hareket edeceklerine ve gerekli reformları uygulamak için mümkün olduğunca sıkı çalışacaklarına inanıyoruz. Bu reformlar sadece Avrupa'ya katılım yolunda ilerlemeleri gerektiği için değil, her şeyden önce ülkeleri ve demokrasileri için iyi olduğu için önemlidir" ifadeleri yer aldı.

AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Bugün aldığımız kararın hepimizi güçlendirdiğine derinden inanıyorum. Bu karar Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna, Moldova ve Gürcistan'ı ve Avrupa Birliği'ni güçlendiriyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin dış tehditler karşısında birlik içinde ve güçlü olduğunu dünyaya bir kez daha gösteriyor" şeklinde konuştu.

(Aylin Albayrak - İHA)