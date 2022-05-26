ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramıyor" - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramıyor"

26.05.2022 20:29
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramıyor"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yönelik politikası hakkında yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yönelik politikası hakkında yaptığı konuşmada, ABD'nin Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan George Washington Üniversitesi'nde Asya Toplum Politikası Enstitüsü (ASPI) tarafından düzenlenen panelde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Çin'e yönelik politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Blinken, "Çin, hem uluslararası düzeni yeniden şekillendirme niyetine hem de giderek artan bir şekilde bunu yapacak ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güce sahip tek ülkedir" ifadelerini kullanarak, " Pekin'in vizyonu bizi son 75 yılda dünyanın ilerlemesini sağlayan evrensel değerlerden uzaklaştıracaktır" dedi.

ABD'nin politikasının değişmediğini ve Biden yönetiminin "Tek Çin" politikasına bağlı kaldığını aktaran Biden, yalnızca tek bir Çin hükümetinin bulunduğu ancak ABD'nin Tayvan ile resmi olmayan bir ilişki sürdürmesine izin veren diplomatik bir anlaşmaya bağlı kaldığını yineleyerek, "Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz ve farklılıkların barışçıl yollarla çözülmesini bekliyoruz. Politikamız değişmedi. Değişen şey, Pekin'in Tayvan'ın dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ilişkilerini kesmeye ve uluslararası örgütlere katılmasını engellemeye yönelik artan baskısıdır" dedi.

ABD, Çin ile rekabete devam edecek

ABD'nin çıkarlarını ve gelecek vizyonunu savunmak için Çin ile rekabet edeceğini aktaran Blinken, ABD'nin Çin'in dünyaya liderlik etmeye çalıştığı alanlara meydan okumak için eğitim, araştırma, ileri üretim ve altyapıya stratejik yatırımlar yapmaya devam edeceğini açıkladı. ABD'nin Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramadığını vurgulayan Blinken, "Çatışma ya da yeni bir Soğuk Savaş aramıyoruz. Aksine, ikisinden de kaçınmaya kararlıyız" ifadelerini kullanarak, Çin'in büyük bir güç olarak rolünü engellemeye ya da Çin'in veya herhangi bir ülkenin ekonomisini büyütmesini ya da halkının çıkarlarını geliştirmesini engellemeye çalışmıyoruz" dedi.

"Farklılıklar hükümetler ve sistemler arasında, halkımız arasında değil"

Blinken, "Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetiyle derin farklılıklarımız var, ancak bu farklılıklar hükümetler ve sistemler arasında, halkımız arasında değil" ifadelerini kullanarak, "Başarılarına, tarihlerine, kültürlerine saygı duyuyoruz ve bizi birbirimize bağlayan aile ve dostluk bağlarına derinden değer veriyoruz. Hükümetlerimizin önemli konularda birlikte çalışmasını içtenlikle diliyoruz" dedi.

Blinken'dan Çin'e Rusya eleştirisi

Blinken konuşmasında ayrıca, Çin'i Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını desteklediği için eleştirerek, bu durumun Hint-Pasifik bölgesi içinde tehlikeli olduğunu belirterek, "Rusya açıkça Ukrayna'yı işgal etmek için seferber olurken, Başkan Xi ve Başkan Putin ülkeleri arasındaki dostluğun 'sınırsız' olduğunu açıkladılar" dedi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'ABD Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "ABD Çin ile bir çatışma veya yeni bir Soğuk Savaş aramıyor" - Son Dakika
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