ABD'nin Somali'ye yeniden asker konuşlandırılacağı öne sürüldü - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 500 ABD askerini yeniden Somali'ye konuşlandırılmasına yönelik planı onayladığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yaklaşık 500 ABD askerinin yeniden Somali'ye yerleştirilmesine onay verdiği öne sürüldü. Üst düzey bir yönetim yetkilisi yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Savunma Bakanı'nın, Eş-Şebab'a karşı daha etkili bir mücadele sağlamak için Somali'de kalıcı bir ABD askeri varlığının yeniden kurulması talebini onayladı" ifadelerini kullanarak, "Bu, önceki yönetimin geri çekilme kararı almasından bu yana, Somali'ye giriş çıkış yapan ve halihazırda operasyonda olan güçlerin yeniden yerleştirilmesidir" dedi.

Yetkili, "Eş-Şebab'ın ABD'lileri hedef alma niyeti ve kabiliyetine sahip olduklarına dair net kanıtlar gördük" ifadelerini kullanarak, Biden yönetiminin bu konudaki tutumu, "Somali'de küçük, kalıcı bir ABD varlığı" şeklinde değiştirdiğini aktardı.

Somali'de yeniden konuşlandırılacak olan asker varlığının 500'den az olacağını ifade eden yetkili, ABD'nin eski Başkan Donald Trump döneminde askerleri geri döndürme politikasının bir "kuvvet koruma riski" meydana getirdiğini belirtti. Yetkili, Başkan Biden'ın "özel operatörlerin güvenliğini ve etkinliğini artırma kararı aldığını" açıkladı.

Trump'ın Aralık 2020'de Somali'deki ABD askerlerini geri çekmesinden önce yaklaşık 700 ABD askerie, Somali'de kendi yönetimini kurmaya çalışan terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş-Şebab'a karşı mücadelede yerel güçlere yardım ediyordu.

(Aylin Albayrak/İHA)