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Politika

ABD Suriye'den Asker Çekiyor

New York Times, ABD'nin Suriye'deki 600 askerini çekeceğini ve 3 üssünü kapatacağını bildirdi.

18.04.2025 00:18
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ABD merkezli New York Times gazetesi, ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerinden 600'ünü geri çekeceğini ve Suriye'deki 8 askeri üssünden 3 tanesini kapatacağını iddia etti.

ABD merkezli New York Times gazetesi, Suriye'deki ABD askerleri ile ilgili ortaya yeni bir iddia attı. Adı açıklanmayan ABD'li iki üst düzey yetkili dayandırılan haberde, ABD'nin Suriye'deki 2 bin askerinden 600'ünü geri çekeceği iddia edildi. Haberde, 60 gün içinde komutanların ilave bir personel azaltma gerekip gerekmediğini yeniden değerlendirecekleri ve en az 500 ABD askerinin Suriye'de kalmasının önerildiği belirtildi.

ABD'nin Suriye'deki 8 askeri üssünden 3 tanesini kapatacağı öne sürülen haberde, kapatılacak üsler arasında Görev Destek Bölgesi Green Village, M.S.S. Euphrates ve çok daha küçük bir üçüncü üssün yer aldığı ifade edildi.

Haberde, söz konusu planların ABD Savunma Bakanlığı ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından onaylandığı ileri sürüldü.

DEAŞ tehdidi

Haberde ayrıca ABD istihbarat yetkililerinin DEAŞ'ın Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından hem propaganda gücünü artırmak hem de gözaltındaki militanlarını serbest bırakmak için harekete geçebileceği uyarısında bulunduğuna dikkat çekildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki gözaltı merkezlerinde 9 bin ila 10 bin arasında DEAŞ'lı terörist ve yaklaşık 35 bin aile üyesi tutulduğunu dikkat çekilen haberde, ABD ordusuna bağlı birliklerin, çekilmeye rağmen bu merkezlerin güvenliğini sağlamaya ve terörle mücadele faaliyetlerine destek vermeye devam edeceği bildirildi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

Politika, New York, Suriye, Dünya, Times, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Suriye'den Asker Çekiyor - Son Dakika

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