ABD, Trump döneminde Küba'ya getirilen yaptırımları hafifletti - Son Dakika
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ABD, Trump döneminde Küba'ya getirilen yaptırımları hafifletti

17.05.2022 10:57
ABD, Trump döneminde Küba'ya getirilen yaptırımları hafifletti

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı.

ABD yönetimi, eski Başkan Donald Trump döneminde Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları kaldırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, iki ülke arasında ayrı kalan ailelerin yeniden bir araya gelmesini kolaylaştırmak ve Kübalı girişimciler için daha elverişli bir iş ortamı oluşturmak için Küba'ya yönelik bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu. Price, Biden yönetiminin aile birleşimi programını yeniden başlatacağını, konsolosluk hizmetlerini ve vize işlemlerini iyileştirerek daha fazla Kübalının düzenli göç kanalları aracılığıyla ABD'deki ailelerine kavuşmasını mümkün kılacağını ifade etti. Price yönetimin "ailelerin Küba'daki akrabalarını ziyaret etmesini ve ABD'lilerin Küba halkıyla ilişki kurmasını, iş ve eğitim için ülkeye gitmesini kolaylaştıracağını" söyledi. Price, Küba'ya her 3 ay için bin dolar para gönderme kısıtlamasının da kaldırıldığını aktardı.

ABD uzun yıllardır Küba'ya ambargo uyguluyor. ABD-Küba ilişkilerinde yumuşama için çaba gösteren eski Başkan Barack Obama yönetimi, 2015 yılında Havana'daki ABD büyükelçiliğini yeniden açmıştı. İkili ilişkiler, Küba'ya yönelik politikaları sertleştiren önceki Başkan Donald Trump'ın yönetimi sırasında büyük ölçüde kötüleşmişti. - WASHINGTON

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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